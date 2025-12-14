13 декабря Фулхэм одолел Бернли в матче 16-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Терф Мур и завершился со счетом 3:2 в пользу лондонской команды.

АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Бернли – Фулхэм – 2:3

Голы: Угочукву, 21, Зонне, 86 – Смит-Роу, 9, Бесси, 31, Уилсон, 58

Видеообзор матча