Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Фулхэм – 2:3. Драма на Терф Мур. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Бёрнли
13.12.2025 19:30 – FT 2 : 3
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 декабря 2025, 13:44 |
69
0

Бернли – Фулхэм – 2:3. Драма на Терф Мур. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ 2025/26

14 декабря 2025, 13:44 |
69
0
Бернли – Фулхэм – 2:3. Драма на Терф Мур. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря Фулхэм одолел Бернли в матче 16-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Терф Мур и завершился со счетом 3:2 в пользу лондонской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Бернли – Фулхэм – 2:3

Голы: Угочукву, 21, Зонне, 86 – Смит-Роу, 9, Бесси, 31, Уилсон, 58

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Сонне (Бёрнли).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм), асcист Самуэль Чуквуезе.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Бэсси (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Лесли Угочукву (Бёрнли), асcист Джош Каллен.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
По теме:
СК Полтава – Рух – 1:2. Дубль Фаала. Видео голов и обзор
Арсенал – Вулвз – 2:1. Забивали только волки, победный на 90+4. Видео голов
Ренн одолел Брест, Тулуза не заметила Париж в матчах 16-го тура во Франции
Фулхэм Бернли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Лесли Угочукву Эмиль Смит-Роу Гарри Уилсон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Футбол | 14 декабря 2025, 06:45 2
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ

Вингеру сборной Украины не смогут платить запрашиваемые 1–2 млн долларов

Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14 декабря 2025, 08:22 6
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком

Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе признался, что готов к любым соперникам

Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Футбол | 14.12.2025, 09:44
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Черноморец нацелился на форварда, но мешает трансферный бан
Футбол | 14.12.2025, 12:44
Черноморец нацелился на форварда, но мешает трансферный бан
Черноморец нацелился на форварда, но мешает трансферный бан
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Футбол | 13.12.2025, 14:23
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
12.12.2025, 15:16
Футзал
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
12.12.2025, 17:18 14
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
12.12.2025, 08:52 16
Футбол
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 4
Бокс
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем