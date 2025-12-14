Англия14 декабря 2025, 13:44 |
69
0
Бернли – Фулхэм – 2:3. Драма на Терф Мур. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ 2025/26
13 декабря Фулхэм одолел Бернли в матче 16-го тура АПЛ 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Терф Мур и завершился со счетом 3:2 в пользу лондонской команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря
Бернли – Фулхэм – 2:3
Голы: Угочукву, 21, Зонне, 86 – Смит-Роу, 9, Бесси, 31, Уилсон, 58
Видеообзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Сонне (Бёрнли).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм), асcист Самуэль Чуквуезе.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Бэсси (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Лесли Угочукву (Бёрнли), асcист Джош Каллен.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
