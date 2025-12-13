Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 декабря 2025, 21:41 | Обновлено 13 декабря 2025, 21:53
Бернли и Фулхэм устроили матч-шоу в АПЛ с пятью голами

Сильнее оказались лондонцы

Бернли и Фулхэм устроили матч-шоу в АПЛ с пятью голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернли – Фулхэм

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле уступил «Фулхэму» со счетом 2:3. Поединок состоялся на стадионе «Терф Мур».

Гости открыли счет уже на 9-й минуте усилиями Эмиля Смит-Роу, но Лесли Угочукву быстро восстановил равновесие. До перерыва «Фулхэм» снова вышел вперед благодаря голу Келвина Бесси, а во втором тайме преимущество лондонцев увеличил Гарри Уилсон. В конце матча Оливер Сонне сократил отставание, однако избежать поражения хозяевам не удалось.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

После игры «Бернли» с 10 очками идет 19-м, тогда как «Фулхэм» с 20 баллами занимает 13-е место.

Чемпионат Англии 2025/26, 16-й тур.

Бернли – Фулхэм – 2:3

Голы: Угочукву, 21, Зонне, 86 – Смит-Роу, 9, Бесси, 31, Уилсон, 58

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
