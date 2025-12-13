Бернли и Фулхэм устроили матч-шоу в АПЛ с пятью голами
Сильнее оказались лондонцы
В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле уступил «Фулхэму» со счетом 2:3. Поединок состоялся на стадионе «Терф Мур».
Гости открыли счет уже на 9-й минуте усилиями Эмиля Смит-Роу, но Лесли Угочукву быстро восстановил равновесие. До перерыва «Фулхэм» снова вышел вперед благодаря голу Келвина Бесси, а во втором тайме преимущество лондонцев увеличил Гарри Уилсон. В конце матча Оливер Сонне сократил отставание, однако избежать поражения хозяевам не удалось.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
После игры «Бернли» с 10 очками идет 19-м, тогда как «Фулхэм» с 20 баллами занимает 13-е место.
Чемпионат Англии 2025/26, 16-й тур.
Бернли – Фулхэм – 2:3
Голы: Угочукву, 21, Зонне, 86 – Смит-Роу, 9, Бесси, 31, Уилсон, 58
WIN ON THE ROAD. 👊 pic.twitter.com/zsxMNgr7vc— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 13, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянские журналисты были не в восторге от игры Герреро
«Корона» хочет провести товарищеский матч с киевлянами