Бернли – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 13 декабря в 19:30 по Киеву
В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.
Бернли
Очень сложно проходит сезон для действующих вицечемпионов второго дивизиона Англии. После 15 туров Премьер-лиги на их счету есть всего 10 зачетных пунктов, позволяющих находиться на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно ощутимо – 5 баллов.
Из Кубка английской лиги «бордовые» вылетели на стадии 1/16 финала после поражения против «Кардиффа» со счетом 1:2.
Фулхэм
Дачники также не могут похвастаться ведущими результатами. После 15 раундов чемпионата Англии на их балансе есть 17 очков, что позволяет им находиться на 15 месте общей таблицы. И от зоны вылета, и от топ-13 лондонцы отстают на 4 очка.
В Кубке английской лиги коллектив выбил «Бристоль», «Кембридж» и «Виком» и квалифицировался в четвертьфинал, где сыграет против «Ньюкасла».
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Бернли».
На счету бордовых 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.
Интересные факты
- «Бернли» проиграл в каждом из 6 предыдущих матчей.
- «Бернли» пропустил 30 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд турнира.
- «Фулхэм» не сохранил ворота сухими в 4/5 предыдущих играх.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.52.
19:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки переиграли Хамрун Спартанс и набрали 12 очков из 15 возможных
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций