В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Бернли

Очень сложно проходит сезон для действующих вицечемпионов второго дивизиона Англии. После 15 туров Премьер-лиги на их счету есть всего 10 зачетных пунктов, позволяющих находиться на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно ощутимо – 5 баллов.

Из Кубка английской лиги «бордовые» вылетели на стадии 1/16 финала после поражения против «Кардиффа» со счетом 1:2.

Фулхэм

Дачники также не могут похвастаться ведущими результатами. После 15 раундов чемпионата Англии на их балансе есть 17 очков, что позволяет им находиться на 15 месте общей таблицы. И от зоны вылета, и от топ-13 лондонцы отстают на 4 очка.

В Кубке английской лиги коллектив выбил «Бристоль», «Кембридж» и «Виком» и квалифицировался в четвертьфинал, где сыграет против «Ньюкасла».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Бернли».

На счету бордовых 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Бернли» проиграл в каждом из 6 предыдущих матчей.

«Бернли» пропустил 30 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд турнира.

«Фулхэм» не сохранил ворота сухими в 4/5 предыдущих играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.52.