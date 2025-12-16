Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Футболист Шахтера принял окончательное решение покинуть клуб
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 00:32
Футболист Шахтера принял окончательное решение покинуть клуб

Иракли Азаров стремится к большим переменам

16 декабря 2025, 00:32 |
Футболист Шахтера принял окончательное решение покинуть клуб
ФК Шахтар. Иракли Азаров

Донецкий «Шахтер» может потерять зимой футболиста линии защиты.

По информации источника, 23-летний фулбек донецкого «Шахтера» Иракли Азаров решил сменить клуб уже этой зимой. «Горняки» уже начали процесс поиска для него новой команды.

В текущем сезоне Азаров сыграл только 13 матчей, где смог отметиться одной результативной передачей.

Ранее донецкий Шахтер официально объявил о приобретении нигерийского вингера Проспера Оба, последним клубом которого был черкасский ЛНЗ. Об этом пишет клубная пресс-служба.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Иракли Азаров
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
