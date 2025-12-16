Украина. Премьер лига16 декабря 2025, 00:32 |
Футболист Шахтера принял окончательное решение покинуть клуб
Иракли Азаров стремится к большим переменам
Донецкий «Шахтер» может потерять зимой футболиста линии защиты.
По информации источника, 23-летний фулбек донецкого «Шахтера» Иракли Азаров решил сменить клуб уже этой зимой. «Горняки» уже начали процесс поиска для него новой команды.
В текущем сезоне Азаров сыграл только 13 матчей, где смог отметиться одной результативной передачей.
Ранее донецкий Шахтер официально объявил о приобретении нигерийского вингера Проспера Оба, последним клубом которого был черкасский ЛНЗ. Об этом пишет клубная пресс-служба.
