Футболист Шахтера принял окончательное решение покинуть клуб

Донецкий «Шахтер» может потерять зимой футболиста линии защиты.

По информации источника, 23-летний фулбек донецкого «Шахтера» Иракли Азаров решил сменить клуб уже этой зимой. «Горняки» уже начали процесс поиска для него новой команды.

В текущем сезоне Азаров сыграл только 13 матчей, где смог отметиться одной результативной передачей.

Ранее донецкий Шахтер официально объявил о приобретении нигерийского вингера Проспера Оба, последним клубом которого был черкасский ЛНЗ. Об этом пишет клубная пресс-служба.