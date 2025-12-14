Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ

В субботу, 13 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Мец» и ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике одержали непростую победу со счетом 3:2.

В стартовом составе парижского клуба вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле всю игру. Французская пресса оценила выступление 23-летнего футболиста.

«Украинец провел довольно посредственный матч. Хотя Забарный и не допустил фатальных ошибок, он не внушал особого доверия против «Меца». Несмотря на надежные передачи, бывший игрок «Борнмута» играл неуверенно в единоборствах, что является плохим качеством для защитника.

В результате Илья часто уступал сопернику в силовой борьбе. В некоторых эпизодах был слишком медленным и долго принимал решения, показав некоторые слабости, которые начинают проявляться все больше и больше в последних матчах», – подытожило издание Footmercato.

ПСЖ набрал 36 баллов и поднялся на первое место в турнирной таблице, однако главный конкурент – «Ланс» – еще не сыграл поединок 16-го тура. В следующем матче подопечные Луиса Энрике сыграют против бразильского «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.