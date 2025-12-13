Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Челси – Эвертон
Англия
13 декабря 2025, 15:57 |
435
0

Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Челси – Эвертон

Матч 16-го тура Английской Премьер-лиги состоится 13 декабря в 17:00 по киевскому времени

13 декабря 2025, 15:57 |
435
0
Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Челси – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.

«Челси» имеет 25 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице, а «Эвертон» занимает седьмое место, имея в своем активе 24 очка.

Стартовые составы матча Премьер-лиги Челси – Эвертон

По теме:
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
«Это херня». Сабо дал совет Мудрику на фоне слухов о возвращении в футбол
Сандерленд отправит на КАН-2025 больше игроков из всех клубов АПЛ
Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Челси Челси - Эвертон стартовые составы
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 13 декабря 2025, 07:02 1
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»

Британец высказался о Пулеве

Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Футбол | 12 декабря 2025, 23:53 25
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде

Каталонцы благодаря Виктору обыграли «Реал Сосьедад»

Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13.12.2025, 06:22
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
Футбол | 13.12.2025, 08:53
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
Мец – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 13.12.2025, 15:57
Мец – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Мец – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 13
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 16
Футбол
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 9
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем