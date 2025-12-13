Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Челси – Эвертон

В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.

«Челси» имеет 25 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице, а «Эвертон» занимает седьмое место, имея в своем активе 24 очка.

Стартовые составы матча Премьер-лиги Челси – Эвертон