Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Челси – Эвертон
Матч 16-го тура Английской Премьер-лиги состоится 13 декабря в 17:00 по киевскому времени
В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон».
Команды сыграют на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.
«Челси» имеет 25 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице, а «Эвертон» занимает седьмое место, имея в своем активе 24 очка.
Стартовые составы матча Премьер-лиги Челси – Эвертон
