Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: молодой игрок Руха может продолжить карьеру в Карпатах
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 04:23 | Обновлено 13 декабря 2025, 04:46
53
0

Источник: молодой игрок Руха может продолжить карьеру в Карпатах

Мухаммад Джурабаев может сменить команду в зимнее межсезонье

13 декабря 2025, 04:23 | Обновлено 13 декабря 2025, 04:46
53
0
Источник: молодой игрок Руха может продолжить карьеру в Карпатах
ФК Рух. Мухаммад Джурабаев

Один из самых перспективных футболистов львовского Руха Мухаммад Джурабаев в ближайшее время может стать игроком Карпат.

17-летний полузащитник считается одним из ключевых талантов академии Руха. Джурабаев стабильно выступает за команду U-19, а также привлекается к матчам юношеских сборных Украины разных возрастов.

Футболист имеет украинское и таджикское гражданство, является питомцем ДЮСШ Душанбе, а с 2023 года развивает карьеру в Украине.

За основную команду Руха он дебютировал в Премьер-лиге в сезоне 2023/24. В текущем сезоне Джурабаев за команду Рух U-19 сыграл 15 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

По теме:
Источник: экс-игрок сборной Украины может продолжить карьеру в Казахстане
С харьковского Металлиста снят один из трансферных банов
Пропустит три матча плюс два условно. Полный текст решения КДК по Ротаню
Мухаммад Джурабаев Рух Львов Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Рух Львов U-19
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь
Футбол | 12 декабря 2025, 19:54 18
Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь
Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь

Харьковчане одержали волевую победу

МОУРИНЬЮ: «Это фантастическая команда и топ-тренер, но звучит как отмазка»
Футбол | 13 декабря 2025, 02:32 0
МОУРИНЬЮ: «Это фантастическая команда и топ-тренер, но звучит как отмазка»
МОУРИНЬЮ: «Это фантастическая команда и топ-тренер, но звучит как отмазка»

Жозе – о победе над «Наполи»

Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Футбол | 12.12.2025, 06:51
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Интер Майами покупает для Месси аргентинца. Друзья будут играть вместе
Футбол | 12.12.2025, 06:08
Интер Майами покупает для Месси аргентинца. Друзья будут играть вместе
Интер Майами покупает для Месси аргентинца. Друзья будут играть вместе
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
Футбол | 12.12.2025, 07:54
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 6
Футбол
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
11.12.2025, 15:08 25
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем