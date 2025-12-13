Источник: молодой игрок Руха может продолжить карьеру в Карпатах

Один из самых перспективных футболистов львовского Руха Мухаммад Джурабаев в ближайшее время может стать игроком Карпат.

17-летний полузащитник считается одним из ключевых талантов академии Руха. Джурабаев стабильно выступает за команду U-19, а также привлекается к матчам юношеских сборных Украины разных возрастов.

Футболист имеет украинское и таджикское гражданство, является питомцем ДЮСШ Душанбе, а с 2023 года развивает карьеру в Украине.

За основную команду Руха он дебютировал в Премьер-лиге в сезоне 2023/24. В текущем сезоне Джурабаев за команду Рух U-19 сыграл 15 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.