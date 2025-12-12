Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
12 декабря 2025, 13:55 | Обновлено 12 декабря 2025, 14:12
Юбилей Шахтер отметил победой над Хамрун Спартанс

«Горняки» провели 150-й матч в еврокубках на чужих полях

ФК Шахтер

Матч с «Хамрун Спартанс» (2:0) стал 150-м для «Шахтера» на чужих полях в еврокубковых турнирах. Оранжево-черные стали второй украинской командой после «Динамо», достигшей этого рубежа. 83 встречи в гостях горняки отыграли в Лиге чемпионов, 52 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 9 – в Кубке кубков, 4 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке Интертото. В общей сложности на выезде «Шахтер» одержал 55 побед, 26 встреч завершил вничью, 69 проиграл, 208 мячей забил, 264 пропустил.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые матчи Шахтера в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1-й

29.09.1976

КУ

1/32

Владимир САЛЬКОВ

Динамо Б

1:1

50-й

18.10.2006

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Валенсия

0:2

100-й

07.04.2016

ЛЕ

1/4

Мирча ЛУЧЕСКУ

Брага

2:1

150-й

11.12.2025

ЛК

ОТ

Арда ТУРАН

Хамрун Спартанс

2:0
По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Для футбола Костюка Динамо нужны другие игроки»
«Реализация – это ужас». Реакция болельщиков на победу Шахтера
Шахтер установил украинский рекорд в еврокубках
цифры и факты Шахтер Донецк Лига конференций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
