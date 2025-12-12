Юбилей Шахтер отметил победой над Хамрун Спартанс

Матч с «Хамрун Спартанс» (2:0) стал 150-м для «Шахтера» на чужих полях в еврокубковых турнирах. Оранжево-черные стали второй украинской командой после «Динамо», достигшей этого рубежа. 83 встречи в гостях горняки отыграли в Лиге чемпионов, 52 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 9 – в Кубке кубков, 4 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке Интертото. В общей сложности на выезде «Шахтер» одержал 55 побед, 26 встреч завершил вничью, 69 проиграл, 208 мячей забил, 264 пропустил.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые матчи Шахтера в еврокубках