Юбилей Шахтер отметил победой над Хамрун Спартанс
«Горняки» провели 150-й матч в еврокубках на чужих полях
Матч с «Хамрун Спартанс» (2:0) стал 150-м для «Шахтера» на чужих полях в еврокубковых турнирах. Оранжево-черные стали второй украинской командой после «Динамо», достигшей этого рубежа. 83 встречи в гостях горняки отыграли в Лиге чемпионов, 52 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 9 – в Кубке кубков, 4 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке Интертото. В общей сложности на выезде «Шахтер» одержал 55 побед, 26 встреч завершил вничью, 69 проиграл, 208 мячей забил, 264 пропустил.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые матчи Шахтера в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
29.09.1976
|
КУ
|
1/32
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Динамо Б
|
1:1
|
50-й
|
18.10.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Валенсия
|
0:2
|
100-й
|
07.04.2016
|
ЛЕ
|
1/4
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Брага
|
2:1
|
150-й
|
11.12.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Арда ТУРАН
|
Хамрун Спартанс
|
2:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о матче «Хамрун Спартанс» – «Шахтер»
Национальная премия Sport.ua