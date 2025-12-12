Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Кварцяный раскритиковал игроков Динамо после матча ЛК: «Да бейте же вы!»

Известный украинский тренер отреагировал на поражение «бело-синих» от «Фиорентины»

ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный отреагировал на поражение киевского «Динамо» в матче Лиги конференций против итальянской «Фиорентины» (1:2), который состоялся 11 декабря.

– Вы прогнозировали победу «Фиорентины 3:1». Какие у вас впечатления, могло ли «Динамо» вывезти из Италии хотя бы один балл?

– Если бы реализовал свой второй момент этот нападающий с косичками (Мойзе Кин – прим), счет был бы 3:1. Однако начал бы с того, что вчера «Динамо» выглядело достойно, а не так, как в некоторых предыдущих матчах Лиги конференций. На поле была действительно команда. За команду стыдно не было, но...

– Что не понравилось в игре команды Костюка?

– Не понимаю, почему динамовцы создавая атаки, забывают их завершать ударами. За всю игру дважды пробить в створ ворот, мягко говоря, маловато.

Все об этом говорят, уже сто раз переговорили, но киевский клуб, как играл поперек и обратно, так и играет... Вот какая польза от того, что они просто контролируют мяч? Никакой.

Вот Михайленко не побоялся пробить и попал! Тогда почему другие динамовцы не хотят забивать? Да бейте же вы! Может быть и рикошет, и залететь курьезный удар. Было бы больше ударов в створ, «Динамо» могло бы рассчитывать на лучший результат, – подытожил Кварцяный.

Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Фиорентина - Динамо Виталий Кварцяный Николай Михайленко
Николай Тытюк Источник: BLIK
