Саленко назвал две главных проблемы Динамо после неудачи с Фиорентиной

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал результат матча Лиги конференций, в котором команда Игоря Костюка потерпела поражение на выезде от итальянской «Фиорентины» (1:2).

– Олег, первый тайм был снова безнадежным для «Динамо»?

– Я бы так не сказал, поскольку и у «Фиорентины» кроме гола особых моментов не было. Это была игра двух равных слабых команд.

Я уже не раз говорил, что в составе «Динамо» нет футболиста, который мог бы взять игру на себя, обыграть. Вот и все. Это еще хорошо, что Нещерет несколько раз спас киевлян. При этом мы играли с уверенно последней командой чемпионата Италии.

– Во втором тайме последовали дальние удары, и началась угроза воротам итальянцев.

– Очевидно, что в перерыве Игорь Костюк сделал на этом акцент. Ведь здесь все логично: если тебя не подпускают к воротам, то нужно почаще бить издалека. Отчасти это сработало, поскольку Михайленко именно так и забил. Были еще попытки, но не получилось.

Однако после того, как динамовцы сравняли счет, они снова прижались к своим воротам, что стало определяющим в победе «Фиорентины». Случилось это потому, что нет качественных исполнителей в центре поля.

– Именно поэтому не удалось удержать ничью?

– Вот видите, мы говорим о том, что «Динамо» не удалось удержать ничью. Вот так и теряется команда. Надо думать только о победе. А мы, значит, радовались бы ничейному результату. Это психология коллектива, ее необходимо менять, – считает Саленко.