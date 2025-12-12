Другие новости12 декабря 2025, 10:43 | Обновлено 12 декабря 2025, 10:47
17-й результат из 34. Украина имеет 5.656 баллов в сезонном рейтинге
Благодаря победе донецкого Шахтера в копилку Украины поступило 0.906 балла
Благодаря победе донецкого Шахтера над Хамруном Спартансом в активе украинских команд в евросезоне стало 5.656 баллов.
3.906 балла принес для Украины Шахтер, 1.250 – Динамо, 0.500 – Полесье.
5.656 баллов – это уже 17-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории.
Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16 625 баллов.
Сезонные балы Украины в еврокубках
- 2008/09 – 16.625
- 2010/11 – 10.083
- 2014/15 – 10.000
- 2015/16 – 9.800
- 2012/13 – 9.500
- 2004/05 – 8.100
- 2017/18 – 8.000
- 2013/14 – 7.833
- 2011/12 – 7.750
- 1998/99 – 7.333
- 2019/20 – 7.200
- 2020/21 – 6.800
- 2006/07 – 6.500
- 2009/10 – 5.800
- 2005/06 – 5.750
- 2022/23 – 5.700
- 2025/26 – 5.656
- 1997/98 – 5.625
- 2018/19 – 5.600
- 2016/17 – 5.500
- 1999/00 – 5.375
- 2003/04 – 4.875
- 2007/08 – 4.875
- 2002/03 – 4.250
- 2021/22 – 4.200
- 2023/24 – 4.100
- 2000/01 – 4.000
- 1992/93 – 3.666
- 2001/02 – 3.625
- 2024/25 – 3.600
- 1993/94 – 3.333
- 1995/96 – 3.333
- 1994/95 – 2.500
- 1996/97 – 1.500
