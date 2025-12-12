17-й результат из 34. Украина имеет 5.656 баллов в сезонном рейтинге

Благодаря победе донецкого Шахтера над Хамруном Спартансом в активе украинских команд в евросезоне стало 5.656 баллов.

3.906 балла принес для Украины Шахтер, 1.250 – Динамо, 0.500 – Полесье.

5.656 баллов – это уже 17-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории.

Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16 625 баллов.

Сезонные балы Украины в еврокубках