Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
04.01.2026 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 января 2026, 13:01 |
17
0

Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 января в 17:00 матч чемпионата Англии

04 января 2026, 13:01 |
17
0
Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Эвертон – Брентфорд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лидс – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал лидирует в топ-5 лигах по количеству голов в начале вторых таймов
Эвертон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Егор Ярмолюк смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Футбол | 03 января 2026, 18:49 26
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда

Кауан Элиас может перебраться в «Фламенго»

Будет ли дерби? Определена соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда
Теннис | 04 января 2026, 07:14 4
Будет ли дерби? Определена соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда
Будет ли дерби? Определена соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда

В первом раунде Юлия сыграет с Бултер, а далее возможен матч против Свитолиной

Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Футбол | 03.01.2026, 20:03
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Шесть футболистов, которые могут покинуть Манчестер Юнайтед в январе
Футбол | 04.01.2026, 12:47
Шесть футболистов, которые могут покинуть Манчестер Юнайтед в январе
Шесть футболистов, которые могут покинуть Манчестер Юнайтед в январе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 5
Футбол
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 2
Футбол
Коуч сборной Украины номинирован на звание лучшего тренера мира
Коуч сборной Украины номинирован на звание лучшего тренера мира
02.01.2026, 12:02 2
Футзал
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем