В воскресенье, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.