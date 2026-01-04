Англия04 января 2026, 13:01 |
Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января в 17:00 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
