Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Владислав празднует свое 24-летие
В воскресенье, 4 января, нападающий Жироны и национальной сборной Украины Владислав Ванат празднует свой 24-й день рождения. Каталонский клуб лаконично приветствовал украинца.
«С Днем рождения», – подписала соответствующий пост Жирона.
Ванат перешел в Жирону из Динамо в начале осени за 15+2 миллиона евро. За испанский клуб он провел 16 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.
🎉 𝙋𝙀𝙍 𝙈𝙊𝙇𝙏𝙎 𝘼𝙉𝙔𝙎 𝙑𝘼𝙉𝘼𝙏! 🥳— Girona FC (@GironaFC) January 4, 2026
✍️ El teu missatge de felicitació!👇 pic.twitter.com/xGrUwTajQK
