Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Испания
04 января 2026, 12:59 |
1207
2

Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату

Владислав празднует свое 24-летие

04 января 2026, 12:59 |
1207
2 Comments
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В воскресенье, 4 января, нападающий Жироны и национальной сборной Украины Владислав Ванат празднует свой 24-й день рождения. Каталонский клуб лаконично приветствовал украинца.

«С Днем рождения», – подписала соответствующий пост Жирона.

Ванат перешел в Жирону из Динамо в начале осени за 15+2 миллиона евро. За испанский клуб он провел 16 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

По теме:
Севилья – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ханси ФЛИК: «Я должен поблагодарить этого игрока Барселоны»
Владислав Ванат Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиорентина – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 04 января 2026, 13:01 0
Фиорентина – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Встреча пройдет 4 января в 16:00 по Киеву

7 самых удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне
Футбол | 04 января 2026, 12:13 5
7 самых удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне
7 самых удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне

Поговорим о тех, кто стал реальным и весьма значительным усилением для своей новой команды

Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Футбол | 03.01.2026, 18:49
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03.01.2026, 19:02
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vbolivalnyk-Peter
Я думав 3 слова - це " Час починати забивати!"
Ответить
+1
batistuta
Слабак!
Ответить
+1
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
03.01.2026, 07:05 7
Бокс
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что его нет, но долго верил»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что его нет, но долго верил»
02.01.2026, 08:26 1
Футбол
Коуч сборной Украины номинирован на звание лучшего тренера мира
Коуч сборной Украины номинирован на звание лучшего тренера мира
02.01.2026, 12:02 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем