Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату

В воскресенье, 4 января, нападающий Жироны и национальной сборной Украины Владислав Ванат празднует свой 24-й день рождения. Каталонский клуб лаконично приветствовал украинца.

«С Днем рождения», – подписала соответствующий пост Жирона.

Ванат перешел в Жирону из Динамо в начале осени за 15+2 миллиона евро. За испанский клуб он провел 16 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.