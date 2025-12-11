В УАФ выступили с предложением к Металлисту 1925 и Вересу после скандала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 19:23 |
В ассоциации являются сторонниками того, что матч доигрался на футбольном поле

УПЛ

Матч 15-го тура между «Металлистом 1925» и «Вересом», который проходил в Житомире, был досрочно прекращен на 20-й минуте из-за проблем с энергоснабжением на Центральном городском стадионе «Полесье».

По информации ТаТоТаке, на заседании КДК УАФ не было принято окончательного решения о судьбе этого матча. Однако отмечается, что УАФ стремится отдавать предпочтение спортивному принципу, а не кабинетным победам. Поэтому клубам предлагается решить судьбу матча на футбольном поле, но для этого необходимо согласие обеих сторон.

Таким образом, «Металлист 1925» и «Верес» будут иметь время для соответствующих консультаций и поиска компромисса, пока КДК изучает материалы дела.

По теме:
ВИДЕО. УАФ отреагировала на скандальное удаление Ротаня и Андриевского
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Оболонь – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно скандал Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига система освещения отключение света Металлист 1925 прерванные матчи Металлист 1925 - Верес
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Burevestnik
керівництву "народної" команди пох.. чому М1925 не приймає суперників в м. Харків
тому на догравання матчу не згодні, бо команда "народна"...
