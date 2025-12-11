В УАФ выступили с предложением к Металлисту 1925 и Вересу после скандала

Матч 15-го тура между «Металлистом 1925» и «Вересом», который проходил в Житомире, был досрочно прекращен на 20-й минуте из-за проблем с энергоснабжением на Центральном городском стадионе «Полесье».

По информации ТаТоТаке, на заседании КДК УАФ не было принято окончательного решения о судьбе этого матча. Однако отмечается, что УАФ стремится отдавать предпочтение спортивному принципу, а не кабинетным победам. Поэтому клубам предлагается решить судьбу матча на футбольном поле, но для этого необходимо согласие обеих сторон.

Таким образом, «Металлист 1925» и «Верес» будут иметь время для соответствующих консультаций и поиска компромисса, пока КДК изучает материалы дела.