Лига чемпионов
11 декабря 2025, 13:41 | Обновлено 11 декабря 2025, 13:42
Энтони Гордон повторил достижение Алана Ширера за Ньюкасл Юнайтед в ЛЧ

Англичанин отметился двумя голевыми действиями в матче против Байера

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

Энтони Гордон, отличившись двумя результативными действиями за Ньюкасл Юнайтед в матче против Байера, повторил достижение Алана Ширера по количеству результативных действий за клуб в конкретном сезоне Лиги чемпионов.

Англичанин забил гол и отдал ассист в этой игре. Теперь на счету Гордона стало 7 результативных действий в сезоне ЛЧ (5+2).

Это явилось повторением достижения Алана Ширера в составе Ньюкасла в сезоне 2002/03 (также 7).

Энтони Гордон после шести сыгранных туров Лиги чемпионов сравнялся с Гарри Кейном по количеству забитых мячей английскими футболистами (по 5), а по количеству результативных действий вышел в лидеры.

Английские игроки с наибольшим количеством результативных действий в Лиге чемпионов сезона 2025/26

  • 7 (5+2) – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)
  • 6 (4+2) – Маркус Рэшфорд (Барселона)
  • 5 (5+0) – Гарри Кейн (Бавария)
  • 5 (4+1) – Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед)
  • 4 (3+1) – Мейсон Гринвуд (Марсель)
Лига чемпионов статистика Энтони Гордон Ньюкасл Байер Алан Ширер Маркус Рэшфорд Гарри Кейн Харви Барнс Мейсон Гринвуд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
