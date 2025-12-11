Энтони Гордон повторил достижение Алана Ширера за Ньюкасл Юнайтед в ЛЧ

Энтони Гордон, отличившись двумя результативными действиями за Ньюкасл Юнайтед в матче против Байера, повторил достижение Алана Ширера по количеству результативных действий за клуб в конкретном сезоне Лиги чемпионов.

Англичанин забил гол и отдал ассист в этой игре. Теперь на счету Гордона стало 7 результативных действий в сезоне ЛЧ (5+2).

Это явилось повторением достижения Алана Ширера в составе Ньюкасла в сезоне 2002/03 (также 7).

Энтони Гордон после шести сыгранных туров Лиги чемпионов сравнялся с Гарри Кейном по количеству забитых мячей английскими футболистами (по 5), а по количеству результативных действий вышел в лидеры.

Английские игроки с наибольшим количеством результативных действий в Лиге чемпионов сезона 2025/26

7 (5+2) – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)

6 (4+2) – Маркус Рэшфорд (Барселона)

5 (5+0) – Гарри Кейн (Бавария)

5 (4+1) – Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед)

4 (3+1) – Мейсон Гринвуд (Марсель)

Most goals + assists in a single Champions League campaign for Newcastle:



◎ 7 - Alan Shearer (02/03)

◉ 7 - Anthony Gordon (25/26)



He's equalled the record. 👀 pic.twitter.com/PERogGuZwc — Squawka (@Squawka) December 10, 2025