Энтони Гордон повторил достижение Алана Ширера за Ньюкасл Юнайтед в ЛЧ
Англичанин отметился двумя голевыми действиями в матче против Байера
Энтони Гордон, отличившись двумя результативными действиями за Ньюкасл Юнайтед в матче против Байера, повторил достижение Алана Ширера по количеству результативных действий за клуб в конкретном сезоне Лиги чемпионов.
Англичанин забил гол и отдал ассист в этой игре. Теперь на счету Гордона стало 7 результативных действий в сезоне ЛЧ (5+2).
Это явилось повторением достижения Алана Ширера в составе Ньюкасла в сезоне 2002/03 (также 7).
Энтони Гордон после шести сыгранных туров Лиги чемпионов сравнялся с Гарри Кейном по количеству забитых мячей английскими футболистами (по 5), а по количеству результативных действий вышел в лидеры.
Английские игроки с наибольшим количеством результативных действий в Лиге чемпионов сезона 2025/26
- 7 (5+2) – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)
- 6 (4+2) – Маркус Рэшфорд (Барселона)
- 5 (5+0) – Гарри Кейн (Бавария)
- 5 (4+1) – Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед)
- 4 (3+1) – Мейсон Гринвуд (Марсель)
Most goals + assists in a single Champions League campaign for Newcastle:— Squawka (@Squawka) December 10, 2025
◎ 7 - Alan Shearer (02/03)
◉ 7 - Anthony Gordon (25/26)
He's equalled the record. 👀 pic.twitter.com/PERogGuZwc
Most goals + assists by English players in the Champions League this season:— Squawka (@Squawka) December 10, 2025
◉ Anthony Gordon (7)
◎ Marcus Rashford (6)
Most goals scored by English players in the Champions League this season:
◉ Anthony Gordon (5)
◎ Harry Kane (5)
Are you watching Thomas Tuchel? 🏴 https://t.co/uEJZET9mId
