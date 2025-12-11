Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Легионер Шахтера: «Сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу конференций»
11 декабря 2025, 13:34 |
Легионер Шахтера: «Сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу конференций»

Кауан Элиас рассказал о еврокубковых амбициях клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Бразильский форвард донецкого Шахтера Кауан Элиас рассказал о еврокубковых амбициях клуба. Футболист признался, что в команде есть разговоры о завоевании трофея Лиги конференций.

– Разговариваете ли с ребятами о завоевании Лиги Конференций? По-вашему, насколько это реально сейчас?

– Конечно, мы об этом говорим, мы всегда нацелены на победу в любых турнирах, в которых выступаем, по-другому никак. Мы знаем, на что мы способны, уверен, что сделаем все, что в наших силах, чтобы выиграть этот титул, – сказал бразилец.

В нынешнем розыгрыше Лиги конференций Шахтер занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.Сегодня, 11 декабря, «горняки» проведут гостевой матч против «Хамрун Спартанс».

Олег Вахоцкий
