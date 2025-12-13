Участник Лиги чемпионов готовит громкий трансфер одного из лидеров Динамо

«Галатасарай» рассматривает возможность усилить оборону одним из самых перспективных молодых центральных защитников Украины – Тарасом Михавко.

Турецкие СМИ сообщают, что клуб уже изучает все детали потенциального трансфера и тщательно анализирует игру защитника. В Стамбуле особенно отмечают интеллект Михавка, его жесткость в единоборствах и соответствие современному профилю центрального защитника. По информации источников, внутри клуба убеждены, что 18-летний украинец может привнести нужную динамику и конкуренцию в защитную линию.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавко.