  4. ВИДЕО. Конфуз в Лиге чемпионов: перед матчем раздался гимн другого турнира
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 07:28 | Обновлено 11 декабря 2025, 07:29
ВИДЕО. Конфуз в Лиге чемпионов: перед матчем раздался гимн другого турнира

Поединок «Вильярреала» и «Копенгагена» запомнился не футбольным моментом

Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря поединок между испанским «Вильярреалом» и датским «Копенгагеном» начался с конфузной ситуации со стороны организаторов встречи.

Перед стартом еврокубкового матча по ошибке прозвучал гимн Лиги Европы вместо музыки Лиги чемпионов.

Реакция болельщиков «Вильярреала» не была красноречивой: фанаты спокойно ожидали начала матча, молча слушая гимн турнира более низкого уровня.

Поединок Лиги чемпионов на арене «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале завершился победой гостевой команды из Дании – 3:2.

