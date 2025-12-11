ВИДЕО. Конфуз в Лиге чемпионов: перед матчем раздался гимн другого турнира
Поединок «Вильярреала» и «Копенгагена» запомнился не футбольным моментом
10 декабря поединок между испанским «Вильярреалом» и датским «Копенгагеном» начался с конфузной ситуации со стороны организаторов встречи.
Перед стартом еврокубкового матча по ошибке прозвучал гимн Лиги Европы вместо музыки Лиги чемпионов.
Реакция болельщиков «Вильярреала» не была красноречивой: фанаты спокойно ожидали начала матча, молча слушая гимн турнира более низкого уровня.
Поединок Лиги чемпионов на арене «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале завершился победой гостевой команды из Дании – 3:2.
Villarreal played Europa League anthem instead of Champions League anthem. Muscle memory 😭— Troll Football (@TrollFootball) December 10, 2025
(🎥: @RuriBarlow )pic.twitter.com/nzEJATTJ7p
