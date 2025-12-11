Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо Кузнецов оценил шансы киевлян в матче с Фиорентиной
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 18:45 |
Экс-защитник считает, что у киевлян есть шансы отобрать очки

11 декабря 2025, 18:45 |
ФК Динамо. Олег Кузнецов

Бывший футболист «Динамо» Олег Кузнецов высказался о матче киевлян против «Фиорентины».

«Нужно отталкиваться от того, что будет приоритетом для нового главного тренера Динамо Игоря Костюка. Будет ли он, как в матче с ФК Кудровка, делать ставку на молодежь или выпустит более опытный и оптимальный состав.

Можно предположить, что у Динамо есть шансы на положительный результат, ведь Фиорентина в этом сезоне выступает провально. Она сейчас занимает последнее место в Серии А, и киевляне могут этим воспользоваться.

Конечно, шансы Фиорентины немного лучше, ведь они играют дома. Но я думаю, что игра будет равной.

Трудно делать прогноз. Нужно знать, каким составом будет играть Динамо. Например, при бывшем тренере Александре Шовковском бело-синие против сильных команд играли в пять защитников, то есть он менял тактику полностью.

Если будут играть все лучшие на сегодняшний день футболисты Динамо, то шансы на ничью точно есть», – сказал Кузнецов.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
