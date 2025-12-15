Самый дорогой футболист Динамо не может полноценно работать в зале

Один из ведущих игроков киевского «Динамо» Владимир Бражко продолжает проходить реабилитацию после сложной травмы ребра.

Футболист сообщил, что уже вернулся к легким тренировкам в тренажерном зале, однако пока работает исключительно над нижней частью тела. Верхнюю часть – из-за риска повторного повреждения – он пока не нагружает.

Бражко пропустил четыре последних матча «Динамо» из-за этой травмы.

