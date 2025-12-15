Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Самый дорогой футболист Динамо не может полноценно работать в зале
Украина. Премьер лига
Самый дорогой футболист Динамо не может полноценно работать в зале

Владимир Бражко еще не восстановился от травмы ребра

ФК Динамо. Владимир Бражко

Один из ведущих игроков киевского «Динамо» Владимир Бражко продолжает проходить реабилитацию после сложной травмы ребра.

Футболист сообщил, что уже вернулся к легким тренировкам в тренажерном зале, однако пока работает исключительно над нижней частью тела. Верхнюю часть – из-за риска повторного повреждения – он пока не нагружает.

Бражко пропустил четыре последних матча «Динамо» из-за этой травмы.

Ранее легенда киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о хавбеке киевлян Владимире Бражке.

