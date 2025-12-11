Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Динамо будет иметь возможность зимой осуществить желаемый трансфер
11 декабря 2025, 23:51 |
Динамо будет иметь возможность зимой осуществить желаемый трансфер

Бленуце все-таки будет иметь право сменить клубную прописку

11 декабря 2025, 23:51 |
Comments
Динамо будет иметь возможность зимой осуществить желаемый трансфер
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Киевское «Динамо» будет иметь возможность зимой продать румынского нападающего Владислава Бленуце.

Согласно статье 5 правил ФИФА о статусе и трансферах игроков, футболист может быть зарегистрирован в трех клубах за сезон, но в официальных матчах имеет право выступать только за два. Бленуце в сентябре перешел в «Динамо» из «Университати», который был вторым клубом регистрации, но на поле за румынскую команду он не играл ни одной минуты.

Таким образом, зимой форвард может как зарегистрироваться в новом клубе, так и выходить за него в официальных матчах – регламент это позволяет, ведь в текущем сезоне он выступал только за «Динамо».

Ранее сообщалось, что у «Динамо» не будет возможности продать Бленуце зимой.

Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
