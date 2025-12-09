Легендарный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси официально признан самым ценным игроком (MVP) сезона MLS 2025.

Команда 38-летнего футболиста, «Интер Майами», в нынешней кампании стала чемпионом лиги, переиграв в финале плей-офф «Ванкувер Уайткепс» (3:1).

В 2025 году Лионель Месси провел 34 матча в MLS, отличившись 35 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

ФОТО. Во второй раз в карьере. Месси получил престижную награду