Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Во второй раз в карьере. Месси получил престижную награду
Major League Soccer
Во второй раз в карьере. Месси получил престижную награду

Нападающего Интер Майами признали MVP сезона в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси официально признан самым ценным игроком (MVP) сезона MLS 2025.

Команда 38-летнего футболиста, «Интер Майами», в нынешней кампании стала чемпионом лиги, переиграв в финале плей-офф «Ванкувер Уайткепс» (3:1).

В 2025 году Лионель Месси провел 34 матча в MLS, отличившись 35 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

По теме:
Украинца признали лучшим защитником года в европейском чемпионате
Восемь голов. Назван лучший игрок ноября в чемпионате Украины
Гути назвал, кто из пары Ямаль – Мбаппе ближе к уровню Месси и Роналду
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
З такими показниками результативності, та ще й плюс чемпіонство не  дивно, що нагороду віддали Мессі
Ответить
+1
