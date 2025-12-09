Во второй раз в карьере. Месси получил престижную награду
Нападающего Интер Майами признали MVP сезона в MLS
Легендарный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси официально признан самым ценным игроком (MVP) сезона MLS 2025.
Команда 38-летнего футболиста, «Интер Майами», в нынешней кампании стала чемпионом лиги, переиграв в финале плей-офф «Ванкувер Уайткепс» (3:1).
В 2025 году Лионель Месси провел 34 матча в MLS, отличившись 35 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Back to back. 🥇🥇— Major League Soccer (@MLS) December 9, 2025
Lionel Messi is the 2025 MLS MVP. The first to ever do it. pic.twitter.com/ETLFc0hNyh
