ВИДЕО. Команда Джилардино проиграла дома и обосновалась в зоне вылета

Вечером 8 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А.

Пиза под руководством Альберто Джилардино дома уступила Парме (0:1).

Адриан Бенедичак реализовал пенальти для гостей на 40-й минуте.

Лидеры: Милан, Наполи (по 31), Интер (30), Рома (27), Болонья (25), Комо (24), Ювентус (23).

Пиза идет лишь на 18-й позиции, в зоне вылета (10 баллов), Парма занимает 15-ю позицию (14 пунктов).

Серия А. 14-й тур, 8 декабря

Пиза – Парма – 0:1

Гол: Адриан Бенедичак, 40 (пен)

Видео гола и обзор матча