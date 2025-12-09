ВИДЕО. Команда Джилардино проиграла дома и обосновалась в зоне вылета
Пиза уступила Парме, Адриан Бенедичак реализовал пенальти на 40-й минуте
Вечером 8 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А.
Пиза под руководством Альберто Джилардино дома уступила Парме (0:1).
Адриан Бенедичак реализовал пенальти для гостей на 40-й минуте.
Лидеры: Милан, Наполи (по 31), Интер (30), Рома (27), Болонья (25), Комо (24), Ювентус (23).
Пиза идет лишь на 18-й позиции, в зоне вылета (10 баллов), Парма занимает 15-ю позицию (14 пунктов).
Серия А. 14-й тур, 8 декабря
Пиза – Парма – 0:1
Гол: Адриан Бенедичак, 40 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
