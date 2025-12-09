ВИДЕО. Команда Джилардино проиграла дома и обосновалась в зоне вылета

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Пиза
08.12.2025 16:00 – FT 0 : 1
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 декабря 2025, 07:23 | Обновлено 09 декабря 2025, 07:24
86
0

Пиза уступила Парме, Адриан Бенедичак реализовал пенальти на 40-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А.

Пиза под руководством Альберто Джилардино дома уступила Парме (0:1).

Адриан Бенедичак реализовал пенальти для гостей на 40-й минуте.

Адриан Бенедичак реализовал пенальти для гостей на 40-й минуте.

Лидеры: Милан, Наполи (по 31), Интер (30), Рома (27), Болонья (25), Комо (24), Ювентус (23).

Пиза идет лишь на 18-й позиции, в зоне вылета (10 баллов), Парма занимает 15-ю позицию (14 пунктов).

Серия А. 14-й тур, 8 декабря

Пиза – Парма – 0:1

Гол: Адриан Бенедичак, 40 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +3
Мбала Нзола (Пиза) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Адриан Бенедычак (Парма).

ВИДЕО. Осасуна переиграла Леванте и оставила Жирону в зоне вылета Ла Лиги
Торино – Милан – 2:3. Большой камбек россонери. Видео голов и обзор матча
Вулверхэмптон – Ман Юнайтед – 1:4. Дьявольское зрелище. Видео голов, обзор
Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Альберто Джилардино Пиза Парма пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
