Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Во Франции раскрыли настоящие отношения между Забарным и Сафоновым
Франция
09 декабря 2025, 22:02
Во Франции раскрыли настоящие отношения между Забарным и Сафоновым

Между обоими игроками есть взаимное уважение

Во Франции раскрыли настоящие отношения между Забарным и Сафоновым
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французское издание L'Equipe раскрыло детали сосуществования Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ.

Появление россиянина в стартовом составе на матч против «Ренна» (5:0) вызвало дискуссии, ведь Забарный в тот день не попал в заявку. Луис Энрике объяснил отсутствие украинца болезнью, но некоторые фанаты предполагали нежелание играть рядом с россиянином.

Представитель клуба заверил, что между футболистами нет конфликтов и сохраняется профессиональное уважение, при этом Забарный четко осуждает российскую агрессию. Сообщается, что вопрос сосуществования обсуждали еще до трансфера украинца. Сильный матч Сафонова не изменит статус-кво: после выздоровления основное место в воротах вернется к Люке Шевалье.

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный Матвей Сафонов
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
odiniznashih
Что там осуждать - они могут друг друга ненавидеть, не ходить друг к другу в гости, не играть в одной песочнице, но они футболисты профессионалы и никакой тренер не потерпит чтобы это мешало команде.
Standard
Звісно, можна бути професіоналом, і "не помічати" орка поряд, щоб скирдувати купами євро. Але спочатку потрібно закрити очі на війну, і переступити через рідну державу і своїх співвітчизників.
