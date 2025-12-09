Во Франции раскрыли настоящие отношения между Забарным и Сафоновым

Французское издание L'Equipe раскрыло детали сосуществования Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ.

Появление россиянина в стартовом составе на матч против «Ренна» (5:0) вызвало дискуссии, ведь Забарный в тот день не попал в заявку. Луис Энрике объяснил отсутствие украинца болезнью, но некоторые фанаты предполагали нежелание играть рядом с россиянином.

Представитель клуба заверил, что между футболистами нет конфликтов и сохраняется профессиональное уважение, при этом Забарный четко осуждает российскую агрессию. Сообщается, что вопрос сосуществования обсуждали еще до трансфера украинца. Сильный матч Сафонова не изменит статус-кво: после выздоровления основное место в воротах вернется к Люке Шевалье.