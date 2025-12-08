Лаутаро Мартинес обошел Икарди в списке бомбардиров Серии А в XXI веке
Сколько аргентинцев находится в топ-15 данного бомбардирского рейтинга?
Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес вышел на 13 место в списке бомбардиров итальянской Серии А в XXI веке.
Произошло это в матче 14-го тура, в котором нероадзуре дома победили Комо со счетом 4:0.
Открыл счет во встрече именно аргентинец. Этот гол стал для Мартинеса 122-м в чемпионате Италии.
По этому показателю он обошел другого аргентинского форварда, Мауро Икарди, имеющего в своем активе 121 забитый мяч.
Интересным фактом является то, что в топ-15 лучших бомбардиров Серии А в этом веке входят сразу 4 аргентинца: Пауло Дибала (130 голов, 8-е место), Гонсало Игуаин (125 голов, 11-е место), Лаутаро Мартинес (122 гола, 122 гола, 122 гола, 122 гола, 122 гола) 14 место).
Рекордсменом ХХІ века является Антонио Ди Натале, забивший 209 голов.
Лучшие бомбардиры Серии А в XXI веке
- 209 – Антонио Ди Натале (Италия)
- 201 – Чиро Иммобиле (Италия)
- 201 – Франческо Тотти (Италия)
- 183 – Альберто Джилардино (Италия)
- 182 – Фабио Квальярелла (Италия)
- 156 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 152 – Лука Тони (Италия)
- 130 – Пауло Дибала (Аргентина)
- 127 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
- 126 – Доменико Берарди (Италия)
- 125 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
- 124 – Дуван Сапата (Колумбия)
- 122 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 121 – Мауро Икарди (Аргентина)
- 121 – Марко Ди Вайо (Италия)
