Лаутаро Мартинес обошел Икарди в списке бомбардиров Серии А в XXI веке

Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес вышел на 13 место в списке бомбардиров итальянской Серии А в XXI веке.

Произошло это в матче 14-го тура, в котором нероадзуре дома победили Комо со счетом 4:0.

Открыл счет во встрече именно аргентинец. Этот гол стал для Мартинеса 122-м в чемпионате Италии.

По этому показателю он обошел другого аргентинского форварда, Мауро Икарди, имеющего в своем активе 121 забитый мяч.

Интересным фактом является то, что в топ-15 лучших бомбардиров Серии А в этом веке входят сразу 4 аргентинца: Пауло Дибала (130 голов, 8-е место), Гонсало Игуаин (125 голов, 11-е место), Лаутаро Мартинес (122 гола, 13-е место) и Мауро Икарди (121 гол).

Рекордсменом ХХІ века является Антонио Ди Натале, забивший 209 голов.

