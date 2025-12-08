Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лаутаро Мартинес обошел Икарди в списке бомбардиров Серии А в XXI веке
Италия
08 декабря 2025, 11:28 | Обновлено 08 декабря 2025, 11:29
Лаутаро Мартинес обошел Икарди в списке бомбардиров Серии А в XXI веке

Сколько аргентинцев находится в топ-15 данного бомбардирского рейтинга?

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес вышел на 13 место в списке бомбардиров итальянской Серии А в XXI веке.

Произошло это в матче 14-го тура, в котором нероадзуре дома победили Комо со счетом 4:0.

Открыл счет во встрече именно аргентинец. Этот гол стал для Мартинеса 122-м в чемпионате Италии.

По этому показателю он обошел другого аргентинского форварда, Мауро Икарди, имеющего в своем активе 121 забитый мяч.

Интересным фактом является то, что в топ-15 лучших бомбардиров Серии А в этом веке входят сразу 4 аргентинца: Пауло Дибала (130 голов, 8-е место), Гонсало Игуаин (125 голов, 11-е место), Лаутаро Мартинес (122 гола, 122 гола, 122 гола, 122 гола, 122 гола) 14 место).

Рекордсменом ХХІ века является Антонио Ди Натале, забивший 209 голов.

Лучшие бомбардиры Серии А в XXI веке

  • 209 – Антонио Ди Натале (Италия)
  • 201 – Чиро Иммобиле (Италия)
  • 201 – Франческо Тотти (Италия)
  • 183 – Альберто Джилардино (Италия)
  • 182 – Фабио Квальярелла (Италия)
  • 156 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 152 – Лука Тони (Италия)
  • 130 – Пауло Дибала (Аргентина)
  • 127 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
  • 126 – Доменико Берарди (Италия)
  • 125 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
  • 124 – Дуван Сапата (Колумбия)
  • 122 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • 121 – Мауро Икарди (Аргентина)
  • 121 – Марко Ди Вайо (Италия)
статистика чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Комо Лаутаро Мартинес Мауро Икарди Антонио Ди Натале Чиро Иммобиле Пауло Дибала Гонсало Игуаин
Сергей Турчак Источник: Instagram
