Карлос ПАРАКО: «Очень рад голу, но этому – еще больше»

Нападающий «Кривбасса» Карлос Парако прокомментировал победу над «Александрией» (3:0) в матче 15-го тура УПЛ.

– Карлос, поздравляем с победным матчем и забитым голом. Поделись: какие эмоции испытываешь?

– Я очень рад голу, но еще больше – трем очкам для «Кривбасса». Это путь, который мы проходим вместе – как команда, как семья. Надеемся завершить год как можно лучше.

– Кому ты посвятил свой гол?

– Я всегда посвящаю свои голы Богу, своему дедушке, который на небе, и, конечно, маме.

– Можно ли сказать, что это был самый успешный матч первого круга для команды?

– Не обязательно. Я считаю, что мы провели несколько очень хороших игр. Возможно, вы так считаете из-за счета 3:0 и из-за того, что мы не пропустили и забили много голов. Но, по моему мнению, были и другие очень качественные матчи.

– Болельщики снова круто поддерживали «Кривбасс». Добавила ли вам сил их поддержка сегодня?

– Да, безусловно. Поддержка фанов всегда очень важна. Она дает нам дополнительный заряд, особенно когда играем дома. Мы всегда стараемся максимально использовать ту атмосферу, которую создают наши болельщики. Очень благодарны им за это.