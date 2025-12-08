Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карлос ПАРАКО: «Очень рад голу, но этому – еще больше»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 13:24 |
Карлос ПАРАКО: «Очень рад голу, но этому – еще больше»

Нападающий «Кривбасса» прокомментировал победу над «Александрией»

Карлос ПАРАКО: «Очень рад голу, но этому – еще больше»
ФК Кривбасс. Карлос Парако

Нападающий «Кривбасса» Карлос Парако прокомментировал победу над «Александрией» (3:0) в матче 15-го тура УПЛ.

– Карлос, поздравляем с победным матчем и забитым голом. Поделись: какие эмоции испытываешь?

– Я очень рад голу, но еще больше – трем очкам для «Кривбасса». Это путь, который мы проходим вместе – как команда, как семья. Надеемся завершить год как можно лучше.

– Кому ты посвятил свой гол?

– Я всегда посвящаю свои голы Богу, своему дедушке, который на небе, и, конечно, маме.

– Можно ли сказать, что это был самый успешный матч первого круга для команды?

– Не обязательно. Я считаю, что мы провели несколько очень хороших игр. Возможно, вы так считаете из-за счета 3:0 и из-за того, что мы не пропустили и забили много голов. Но, по моему мнению, были и другие очень качественные матчи.

– Болельщики снова круто поддерживали «Кривбасс». Добавила ли вам сил их поддержка сегодня?

– Да, безусловно. Поддержка фанов всегда очень важна. Она дает нам дополнительный заряд, особенно когда играем дома. Мы всегда стараемся максимально использовать ту атмосферу, которую создают наши болельщики. Очень благодарны им за это.

Карлос Парако чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Кривбасс - Александрия
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
