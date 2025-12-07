Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ

В воскресенье, 7 декабря, стартовал матч 15 тура между харьковским Металлистом 1925 и ровенским Вересом. Команды встречались на стадионе в Житомире, но арбитр Виталий Романов завершил игру на 20 минуте из-за постоянных проблем со светом.

После финального свистка обе команды вышли с заявлениями в своих социальных сетях.

Харьковчане были достаточно лаконичны: «Матч «Металлист 1925» - Верес сегодня не доиграют! Главный арбитр, делегат матча и команды, приняли общее решение, что сегодня играть уже не будет! Дальнейшие решения по дирекции УПЛ», – говорится в сообщении.

Пресс-служба ровенской команды описала все события, которые происходили в сорванном матче, отметив, что сама игра в Житомире стартовала на 10 минут позже, и добавила: «Теперь судьба встречи зависит от решения руководящих органов», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.