Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 17:38 |
Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ

Виталий Романов заранее дал финальный свисток

Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ
НК Верес.

В воскресенье, 7 декабря, стартовал матч 15 тура между харьковским Металлистом 1925 и ровенским Вересом. Команды встречались на стадионе в Житомире, но арбитр Виталий Романов завершил игру на 20 минуте из-за постоянных проблем со светом.

После финального свистка обе команды вышли с заявлениями в своих социальных сетях.

Харьковчане были достаточно лаконичны: «Матч «Металлист 1925» - Верес сегодня не доиграют! Главный арбитр, делегат матча и команды, приняли общее решение, что сегодня играть уже не будет! Дальнейшие решения по дирекции УПЛ», – говорится в сообщении.

Пресс-служба ровенской команды описала все события, которые происходили в сорванном матче, отметив, что сама игра в Житомире стартовала на 10 минут позже, и добавила: «Теперь судьба встречи зависит от решения руководящих органов», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.

По теме:
Федик vs Ротань. Рух и Полесье объявили стартовые составы на матч УПЛ
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
