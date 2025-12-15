Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Динамо его подписало, но он больше никогда не сыграет за клуб»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 01:02 |
227
0

Эксперт: «Динамо его подписало, но он больше никогда не сыграет за клуб»

Олег Федорчук – о Василии Буртнике

15 декабря 2025, 01:02 |
227
0
Эксперт: «Динамо его подписало, но он больше никогда не сыграет за клуб»
ФК Динамо. Василий Буртник

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что арендованный у «Нивы» защитник Василий Буртник не сыграет за «Динамо»

«В начале сезона в клубе понимают, что с форвардом в команде беда, но привозят Шовковскому «сырого» нападающего и виноват потом футболист. Как же так можно работать? Надо солиднее смотреть, отслеживать.

Защитника из второй лиги взяли. Он еще ни разу не сыграл и никогда не сыграет за «Динамо». Такие трансферы – выстрелы себе же в ногу. Как это объяснить? Я не понимаю», – сказал Олег Федорчук.

По теме:
ТУРАН: «Фантастическая игра. Мы подписали Оба, надо еще усилить оборону»
БОНДАРЬ: «Шахтер не удовлетворяют турнирное положение в чемпионате»
Тренер Вереса – о недоигранном матче с Металлистом 1925: «Не раз говорил»
Василий Буртник Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Федорчук
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14 декабря 2025, 08:22 8
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком

Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе признался, что готов к любым соперникам

У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Бокс | 14 декабря 2025, 08:52 3
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика

Промоутер Сиеста сообщил, что у Мурата была травма плеча

Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр
Футбол | 14.12.2025, 19:57
Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр
Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр
Хаби АЛОНСО: «Да, считаю, что он может стать тренером Реала»
Футбол | 15.12.2025, 00:02
Хаби АЛОНСО: «Да, считаю, что он может стать тренером Реала»
Хаби АЛОНСО: «Да, считаю, что он может стать тренером Реала»
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14.12.2025, 08:23
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
13.12.2025, 22:06 15
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
14.12.2025, 06:05
Бокс
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 5
Биатлон
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем