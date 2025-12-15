Эксперт: «Динамо его подписало, но он больше никогда не сыграет за клуб»
Олег Федорчук – о Василии Буртнике
Известный тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что арендованный у «Нивы» защитник Василий Буртник не сыграет за «Динамо»
«В начале сезона в клубе понимают, что с форвардом в команде беда, но привозят Шовковскому «сырого» нападающего и виноват потом футболист. Как же так можно работать? Надо солиднее смотреть, отслеживать.
Защитника из второй лиги взяли. Он еще ни разу не сыграл и никогда не сыграет за «Динамо». Такие трансферы – выстрелы себе же в ногу. Как это объяснить? Я не понимаю», – сказал Олег Федорчук.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе признался, что готов к любым соперникам
Промоутер Сиеста сообщил, что у Мурата была травма плеча