Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 15:37 | Обновлено 07 декабря 2025, 16:10
Кадровой революции не будет. Известны планы Колоса на межсезонье

В Ковалевке рассчитывают на 2-3 новичков

Кадровой революции не будет. Известны планы Колоса на межсезонье
ФК Колос.

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» собираются вернуться из отпуска 11 января и уже на следующий день отправятся на сбор в Турцию, откуда вернутся за неделю до календарного матча 17 тура УПЛ с «Полесьем» (базовая дата – 21 февраля).

По имеющейся информации, в Турции подопечные Руслана Костышина планируют сыграть 6-7 контрольных матчей. Ковалевцы собираются усилить 2-3 позиции.

Пока в клуб не поступало запросов из других команд с предложением приобрести кого-то из лидеров «Колоса».

Пока что в активе футболистов «Колоса» 24 очка и они на четвертом месте в чемпионате.

Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
