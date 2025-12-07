Кадровой революции не будет. Известны планы Колоса на межсезонье
В Ковалевке рассчитывают на 2-3 новичков
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» собираются вернуться из отпуска 11 января и уже на следующий день отправятся на сбор в Турцию, откуда вернутся за неделю до календарного матча 17 тура УПЛ с «Полесьем» (базовая дата – 21 февраля).
По имеющейся информации, в Турции подопечные Руслана Костышина планируют сыграть 6-7 контрольных матчей. Ковалевцы собираются усилить 2-3 позиции.
Пока в клуб не поступало запросов из других команд с предложением приобрести кого-то из лидеров «Колоса».
Пока что в активе футболистов «Колоса» 24 очка и они на четвертом месте в чемпионате.
