Легионер ЛНЗ: «Во второй части сезона будет сложнее»

Грузинский полузащитник черкасского ЛНЗ Шота Ноникашвили объяснил, как команда планирует играть во втором круге Украинской Премьер-лиги.

– ЛНЗ завершает первую часть сезона на первом месте в таблице УПЛ. Как команда воспринимает этот статус как дополнительную ответственность или как закономерный этап в развитии?

– Это приятно, но мы сохраняем покой. Это ответственность, но в то же время и мотивация. Понимаем, что нужно продолжать работу на том же уровне.

– Во второй половине сезона соперники будут готовиться к ЛНЗ с большим усердием. Какие аспекты игры вы хотите усилить, чтобы оставаться эффективными против плотных оборонительных блоков?

– Во второй части сезона будет сложнее, потому что команды лучше нас изучат. Нам нужно продолжать развиваться, оставаться гибкими и адаптироваться к разным ситуациям на поле. Если сделаем это – будем конкурентными против любой обороны, – сказал Шота.

По итогам первого круга соревнований ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги. Подопечные Виталия Пономарева набрали 32 турнирных балла после 15 сыгранных матчей.