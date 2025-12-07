Легионер ЛНЗ: «Во второй части сезона будет сложнее»
Шота Ноникашвили пообщался с журналистами после матча УПЛ
Грузинский полузащитник черкасского ЛНЗ Шота Ноникашвили объяснил, как команда планирует играть во втором круге Украинской Премьер-лиги.
– ЛНЗ завершает первую часть сезона на первом месте в таблице УПЛ. Как команда воспринимает этот статус как дополнительную ответственность или как закономерный этап в развитии?
– Это приятно, но мы сохраняем покой. Это ответственность, но в то же время и мотивация. Понимаем, что нужно продолжать работу на том же уровне.
– Во второй половине сезона соперники будут готовиться к ЛНЗ с большим усердием. Какие аспекты игры вы хотите усилить, чтобы оставаться эффективными против плотных оборонительных блоков?
– Во второй части сезона будет сложнее, потому что команды лучше нас изучат. Нам нужно продолжать развиваться, оставаться гибкими и адаптироваться к разным ситуациям на поле. Если сделаем это – будем конкурентными против любой обороны, – сказал Шота.
По итогам первого круга соревнований ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги. Подопечные Виталия Пономарева набрали 32 турнирных балла после 15 сыгранных матчей.
