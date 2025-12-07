Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Эльче
07.12.2025 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 декабря 2025, 13:56 | Обновлено 07 декабря 2025, 13:57
36
0

Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 15-го тура Ла Лиги состоится 7 декабря в 15:00 по киевскому времени

07 декабря 2025, 13:56 | Обновлено 07 декабря 2025, 13:57
36
0
Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эльче» и «Жирона».

Игра пройдет в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эльче – Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Решения Мичела. Сыграют ли Цыганков и Ванат в матче Эльче – Жирона?
Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игрок Атлетико вошел в элитный клуб гвардейцев Ла Лиги
чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона Эльче
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Футбол | 06 декабря 2025, 16:59 5
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени

Сенсация в Лас-Вегасе. Двалишвили потерял титул чемпиона UFC
MMA | 07 декабря 2025, 09:07 3
Сенсация в Лас-Вегасе. Двалишвили потерял титул чемпиона UFC
Сенсация в Лас-Вегасе. Двалишвили потерял титул чемпиона UFC

Представитель Грузии потерпел поражении в противостоянии с российским претендентом Яном

Президент клуба УПЛ разнес Вацко: «Я так понимаю, он болеет за Динамо»
Футбол | 07.12.2025, 12:52
Президент клуба УПЛ разнес Вацко: «Я так понимаю, он болеет за Динамо»
Президент клуба УПЛ разнес Вацко: «Я так понимаю, он болеет за Динамо»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07.12.2025, 08:57
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Футбол | 07.12.2025, 05:05
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 7
Футбол
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 7
Футбол
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 51
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем