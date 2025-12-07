Испания07 декабря 2025, 13:56 | Обновлено 07 декабря 2025, 13:57
36
0
Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 15-го тура Ла Лиги состоится 7 декабря в 15:00 по киевскому времени
07 декабря 2025, 13:56 | Обновлено 07 декабря 2025, 13:57
36
0
В воскресенье, 7 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эльче» и «Жирона».
Игра пройдет в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Эльче – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эльче – ЖиронаСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 декабря 2025, 16:59 5
Матч начнется в 18:00 по киевскому времени
MMA | 07 декабря 2025, 09:07 3
Представитель Грузии потерпел поражении в противостоянии с российским претендентом Яном
Футбол | 07.12.2025, 12:52
Футбол | 07.12.2025, 08:57
Футбол | 07.12.2025, 05:05
Комментарии 0
Популярные новости
06.12.2025, 04:42 3
05.12.2025, 11:47 7
05.12.2025, 08:59 1
06.12.2025, 06:23 1
06.12.2025, 06:55 7
06.12.2025, 07:22 7
05.12.2025, 10:01 51
06.12.2025, 19:57 89