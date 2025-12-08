Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВОЛОШИН: «Фиорентина? Хотим победить»
08 декабря 2025, 11:45
4

ВОЛОШИН: «Фиорентина? Хотим победить»

«Динамо» едет во Флоренцию за тремя очками

ВОЛОШИН: «Фиорентина? Хотим победить»
Динамо Киев. Назар Волошин

Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин назвал задачи команды на матч пятого тура Лиги конференций с «Фиорентиной», который состоится 11 декабря в 19:45 по киевскому времени.

– Дальше у вас «Фиорентина». Чего ждете от этой игры?

– Наши задачи — самые высокие. Хотим победить.

После четырех туров Лиги конференций «Динамо» занимает 27-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка, а «Фиорентина» располагается на 17-й позиции с шестью баллами.

Назар Волошин (Динамо) Фиорентина Динамо Киев Лига конференций
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Всі українці будуть вірити в успіх ДК, в тому числі і гірники⚪🔵🇺🇦🟠⚫
Навіть Полісся зуміло два забити цим донним фіалкам, коли як не зараз!😊
Ответить
+3
Bohum
Як би було 11 Волошиних,то можливо і так,но ти один.
Ответить
-1
Фанькин кот
Да-да, считай, уже выиграли😆😂🤣
Ответить
-4
пУТИНА На КОЛ
разве что отрицательная победа ждёт дыка
Ответить
-5
