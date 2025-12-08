Украина. Премьер лига08 декабря 2025, 11:45 |
146
4
ВОЛОШИН: «Фиорентина? Хотим победить»
«Динамо» едет во Флоренцию за тремя очками
08 декабря 2025, 11:45 |
146
Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин назвал задачи команды на матч пятого тура Лиги конференций с «Фиорентиной», который состоится 11 декабря в 19:45 по киевскому времени.
– Дальше у вас «Фиорентина». Чего ждете от этой игры?
– Наши задачи — самые высокие. Хотим победить.
После четырех туров Лиги конференций «Динамо» занимает 27-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка, а «Фиорентина» располагается на 17-й позиции с шестью баллами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2025, 16:55 93
В Житомире проблемы со светом
Футбол | 08 декабря 2025, 08:56 0
Смотрите видеообзоры четырех матчей 15-го тура Ла Лиги за 6–7 декабря
Футбол | 08.12.2025, 05:42
Футбол | 08.12.2025, 08:12
Футбол | 08.12.2025, 07:40
Популярные новости
07.12.2025, 16:58 65
07.12.2025, 00:00 5
07.12.2025, 07:22
Другие виды
06.12.2025, 23:46 5
07.12.2025, 07:54 4
07.12.2025, 16:47 11
Навіть Полісся зуміло два забити цим донним фіалкам, коли як не зараз!😊