ВОЛОШИН: «Фиорентина? Хотим победить»

Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин назвал задачи команды на матч пятого тура Лиги конференций с «Фиорентиной», который состоится 11 декабря в 19:45 по киевскому времени.

– Дальше у вас «Фиорентина». Чего ждете от этой игры?

– Наши задачи — самые высокие. Хотим победить.

После четырех туров Лиги конференций «Динамо» занимает 27-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка, а «Фиорентина» располагается на 17-й позиции с шестью баллами.