  4. Два ветерана и летний новичок. Три игрока могут покинуть Эпицентр
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 13:27 | Обновлено 08 декабря 2025, 14:01
Два ветерана и летний новичок. Три игрока могут покинуть Эпицентр

Сергей Чернобай, Денис Янаков и Андрей Ляшенко покинут клуб

08 декабря 2025, 13:27 | Обновлено 08 декабря 2025, 14:01
Два ветерана и летний новичок. Три игрока могут покинуть Эпицентр
ФК Эпицентр

Сразу три игрока «Эпицентра» вскоре могут покинуть клуб, сообщает Sport Arena.

Речь идет о вратаре Сергее Чернобае, а также полузащитниках Денисе Янакове и Андрее Ляшенко.

32-летний Чернобай является одним из ветеранов клуба из Каменца-Подольского, выступая в его составе с лета 2022 года. Всего он провел за «Эпицентр» 56 матчей, но в этом сезоне ни разу не выходил на поле.

Янаков перешел в «Эпицентр» перед стартом нынешнего сезона-2025/26. Он лишь один раз появился в стартовом составе команды Сергея Нагорняка (в первом туре против «Шахтера»), всего сыграв за клуб в семи матчах УПЛ.

Ляшенко проводит свой третий сезон в «Эпицентре», но после повышения клуба в классе практически не имеет игровой практики, выйдя на замену в двух матчах этого чемпионата.

Денис Янаков Андрей Ляшенко Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: Sportarena
