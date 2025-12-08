Два ветерана и летний новичок. Три игрока могут покинуть Эпицентр

Сразу три игрока «Эпицентра» вскоре могут покинуть клуб, сообщает Sport Arena.

Речь идет о вратаре Сергее Чернобае, а также полузащитниках Денисе Янакове и Андрее Ляшенко.

32-летний Чернобай является одним из ветеранов клуба из Каменца-Подольского, выступая в его составе с лета 2022 года. Всего он провел за «Эпицентр» 56 матчей, но в этом сезоне ни разу не выходил на поле.

Янаков перешел в «Эпицентр» перед стартом нынешнего сезона-2025/26. Он лишь один раз появился в стартовом составе команды Сергея Нагорняка (в первом туре против «Шахтера»), всего сыграв за клуб в семи матчах УПЛ.

Ляшенко проводит свой третий сезон в «Эпицентре», но после повышения клуба в классе практически не имеет игровой практики, выйдя на замену в двух матчах этого чемпионата.