На матч с Полтавой не поехал один игрок Эпицентра

Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 20:58 |
Подоляне планируют усилиться вратарем

07 декабря 2025, 20:58
ФК Эпицентр

Программа 15-го тура УПЛ завершится 8 декабря поединком «Полтава» – «Эпицентр», где на кону будут шесть очков, так как встречаются соседи по таблице.

Как стало известно Sport.ua, в составе делегации «Эпицентра», которая выехала в Кропивницкий, отсутствует только полузащитник Иван Бендера, который из-за травмы в этом году уже не поможет подолянам.

По имеющейся информации, уже две недели в расположении «Эпицентра» находится вратарь Никита Федотов, который ранее выступал за «Буковину-2». Вскоре он может стать первым зимним новичком команды из Каменца-Подольского.

Пока в активе подопечных Сергея Нагорняка 11 очков, и они занимают 14-е место в чемпионате. Футболисты «Полтавы» замыкают турнирную таблицу, набрав девять пунктов, но в случае завтрашней победы смогут обойти «Эпицентр».

Ранее «Эпицентр» определился с зимним сбором.

Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Веремиенко Эпицентр Каменец-Подольский Иван Бендера
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
