Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 14:51 | Обновлено 08 декабря 2025, 15:03
Стали известны стартовые составы на мат 15-го тура УПЛ Полтава – Эпицентр

Поединок состоится 8 декабря и начнется в 15:30 по Киеву

Коллаж Sport.ua

Главные тренера команд Полтава и Эпицентр – Павел Матвийченко и Сергей Нагорняк соответственно – назвали стартовые составы на матч 15-го тура УПЛ 2025/26.

Поединок пройдет на стадионе «Зирка» в городе Кропивницкий. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

В таблице чемпионата Украины Полтава занимает 16-е место с 9 очками. Эпицентр идет на 14-й позиции с 11 баллами.

СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака, Мисюра, Савенков, Бужин – Даниленко, Дорошенко – Галенков, Одарюк – Марусич, Вивдыч.

Запасные: Минчев, Ермолов, Ходуля, Кононов, Шаповалов, Онищенко, Хахлев, Стрельцов.

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев – Джеоване, Запорожец, Себерио – Сифуэнтес, Супряга, Сидун.

Запасные: Бушняк, Вавшко, Е. Демченко, С. Кристин, В. Кристин, Миронюк, Ляшенко, Григоращук, Липовуз, Беженар, Савчук.

