Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
08 декабря 2025, 13:38
Потеря звезды. Нападающий Ромы близок к расторжению контракта с клубом

Пауло Дибала может перебраться в «Бока Хуниорс»

Потеря звезды. Нападающий Ромы близок к расторжению контракта с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может расторгнуть контракт с римской «Ромой». Об этом сообщает Себа Инфанзон.

По информации источника, братья футболиста уже работаю над расторжением контракта футболиста с итальянским клубом. Все это делается ради трансфера в «Бока Хуниорс» – трансфер может состояться уже зимой.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Италии сообщили хорошие новости по поводу Довбика.

Пауло Дибала Бока Хуниорс Рома Рим трансферы трансферы Серии A чемпионат Аргентины по футболу расторжение контракта
Даниил Кирияка Источник
ZloyDeda
Через це Г Рома так сиплеться і ніяк не може знайти свою гру
