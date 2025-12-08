Потеря звезды. Нападающий Ромы близок к расторжению контракта с клубом

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может расторгнуть контракт с римской «Ромой». Об этом сообщает Себа Инфанзон.

По информации источника, братья футболиста уже работаю над расторжением контракта футболиста с итальянским клубом. Все это делается ради трансфера в «Бока Хуниорс» – трансфер может состояться уже зимой.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Италии сообщили хорошие новости по поводу Довбика.