Алонсо сравнил Мбаппе и Роналду: «Килиан пишет большую историю Реала»

Тренера Реала Хаби Алонсо попросили сравнить Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.

Француз в этом году забил 55 голов – на четыре меньше, чем у Роналду, который владеет рекордом мадридского клуба по этому показателю.

«Килиан на пути к тому, чтобы написать свою большую историю в Реале. Так же, как это сделал Роналду. Его амбиции и его статистика – Мбаппе находится среди избранных. Я рад работать с ним каждый день. Его энергия и желание быть лучше – это то, в чем он похож с Роналду. Я вижу эти похожие моменты».

«Кого бы я выбрал из них? Криштиану – это Криштиану, а Килиан – это Килиан. Они оба являются действующими игроками, и оба – уникальные. Мы счастливы, что у нас в команде есть Мбаппе», – сказал Алонсо.