Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алонсо сравнил Мбаппе и Роналду: «Килиан пишет большую историю Реала»
Испания
09 декабря 2025, 18:22 | Обновлено 09 декабря 2025, 18:31
Алонсо сравнил Мбаппе и Роналду: «Килиан пишет большую историю Реала»

Тренер Реала более чем доволен игрой французского бомбардира

Алонсо сравнил Мбаппе и Роналду: «Килиан пишет большую историю Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Тренера Реала Хаби Алонсо попросили сравнить Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.

Француз в этом году забил 55 голов – на четыре меньше, чем у Роналду, который владеет рекордом мадридского клуба по этому показателю.

«Килиан на пути к тому, чтобы написать свою большую историю в Реале. Так же, как это сделал Роналду. Его амбиции и его статистика – Мбаппе находится среди избранных. Я рад работать с ним каждый день. Его энергия и желание быть лучше – это то, в чем он похож с Роналду. Я вижу эти похожие моменты».

«Кого бы я выбрал из них? Криштиану – это Криштиану, а Килиан – это Килиан. Они оба являются действующими игроками, и оба – уникальные. Мы счастливы, что у нас в команде есть Мбаппе», – сказал Алонсо.

Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Реал Мадрид Хаби Алонсо Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
Khafre
в кожного своє щастя, Алонсо щасливий що в його команді є Кіліан,
а дочка Суркіса щаслива що в її команді є Крістіан
+1
