ФОТО. Бомбардиры в Майами. Знаменитый форвард выложил фото с Шевченко
Кристиан Виери поиграл за много итальянских клубов, включая Милан
Бывший форвард сборной Италии Кристиан Вьери опубликовал в соцсетях фото с отдыха в Майами.
Как оказалось, он проводит время вместе с известным украинским нападающим Андреем Шевченко.
На снимке Вьери позирует улыбающимся на террасе отеля, тогда как Шевченко в халате отдыхает рядом с напитком.
Экс-футболисты Серии A поддерживают дружеские отношения после завершения карьеры.
Кристиaн Вьери играл за многие известные клубы: Торино, Пиза, Равенна, Венеция, Аталанта, Ювентус, Атлетико Мадрид, Лацио, Интернационале, Милан, Монако, Фиорентина.
За сборную Италии Бобо забил 23 гола в 49 матчах и дважды играл на чемпионатах мира (1998, 2002), а также выступал на Евро-2004.
