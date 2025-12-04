Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Бомбардиры в Майами. Знаменитый форвард выложил фото с Шевченко
04 декабря 2025, 21:49 | Обновлено 04 декабря 2025, 21:56
ФОТО. Бомбардиры в Майами. Знаменитый форвард выложил фото с Шевченко

Кристиан Виери поиграл за много итальянских клубов, включая Милан

Кристиан Виери и Андрей Шевченко

Бывший форвард сборной Италии Кристиан Вьери опубликовал в соцсетях фото с отдыха в Майами.

Как оказалось, он проводит время вместе с известным украинским нападающим Андреем Шевченко.

На снимке Вьери позирует улыбающимся на террасе отеля, тогда как Шевченко в халате отдыхает рядом с напитком.

Экс-футболисты Серии A поддерживают дружеские отношения после завершения карьеры.

Кристиaн Вьери играл за многие известные клубы: Торино, Пиза, Равенна, Венеция, Аталанта, Ювентус, Атлетико Мадрид, Лацио, Интернационале, Милан, Монако, Фиорентина.

За сборную Италии Бобо забил 23 гола в 49 матчах и дважды играл на чемпионатах мира (1998, 2002), а также выступал на Евро-2004.

По теме:
ШЕВЧЕНКО: «Реально ли пройти плей-офф? Швеция – сильная команда»
ШЕВЧЕНКО: «Нет давления, с которым это можно сравнить»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятная карьера. Я очень ценю этого тренера»
Кристиан Виери Андрей Шевченко фото отдых
Николай Степанов Источник: Instagram
andre_lui
Дядьки. Круті
