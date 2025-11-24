Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ШЕВЧЕНКО: «В предыдущий раз Украина попала на чемпионат мира 20 лет назад»
Чемпионат мира
24 ноября 2025, 17:47 | Обновлено 24 ноября 2025, 17:52
301
1

Президент УАФ ответил на вопрос о значении выхода на ЧМ для Украины

FIFA. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко ответил на вопрос о значении возможного выхода сборной Украины в финальный раунд ЧМ-2026:

– Что будет значить квалификация на ЧМ для Украины?

– Это было бы невероятным достижением. В предыдущий раз Украина попала на чемпионат мира ровно 20 лет назад, и это было невероятным достижением для нас. Сейчас мы очень близки, и это было бы огромным шагом в футбольном плане, а также, что еще важнее, для людей в Украине.

Для нас было бы очень важно быть на чмпионат мира, так как это такая большая сцена. Три страны принимают турнир: Канада, Мексика и США. Я надеюсь, что мы сможем пройти.

– Что скажете о расширении чемпионата мира до 48 команд?

– Я думаю, это хорошее нововведение. Три большие страны также будут принимать чемпионат мира впервые в истории вместе. У большего количества команд появляется шанс квалифицироваться, и я жду невероятных матчей. Это будет очень конкурентный чемпионат мира.

По теме:
Игрок сборной Украины: «Мы сделали этот шаг. Есть шанс поехать на ЧМ-2026»
ВИДЕО. УАФ поделилась веселым видео из расположения сборной Украины
Шевченко оценил состояние Милана и Интера перед принципиальным дерби
Андрей Шевченко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов Источник: ФИФА
VIPsector1
Так. Рахувати ми вміємо та памʼятаємо. Яким ти був ніяким на тому чемпіонаті світу. Єдине, що спрацювало, це то що Блохін: « Я - золотий мʼяч, а ви - гівно». Та звісно фарт Шовковмького в післяматчевій серії зі швейцарцями. Ви виграли у кого? У Саудітов, у Туніса та гівна поїли перед Швейцарією. А рівень ваш показали іспанці ( 0:4), та італійці (0:3). Був там і все бачив на власні очі.
