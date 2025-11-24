ШЕВЧЕНКО: «В предыдущий раз Украина попала на чемпионат мира 20 лет назад»
Президент УАФ ответил на вопрос о значении выхода на ЧМ для Украины
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко ответил на вопрос о значении возможного выхода сборной Украины в финальный раунд ЧМ-2026:
– Что будет значить квалификация на ЧМ для Украины?
– Это было бы невероятным достижением. В предыдущий раз Украина попала на чемпионат мира ровно 20 лет назад, и это было невероятным достижением для нас. Сейчас мы очень близки, и это было бы огромным шагом в футбольном плане, а также, что еще важнее, для людей в Украине.
Для нас было бы очень важно быть на чмпионат мира, так как это такая большая сцена. Три страны принимают турнир: Канада, Мексика и США. Я надеюсь, что мы сможем пройти.
– Что скажете о расширении чемпионата мира до 48 команд?
– Я думаю, это хорошее нововведение. Три большие страны также будут принимать чемпионат мира впервые в истории вместе. У большего количества команд появляется шанс квалифицироваться, и я жду невероятных матчей. Это будет очень конкурентный чемпионат мира.
