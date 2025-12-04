Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул

Когда в июне Джан Пьеро Гасперини был представлен в качестве нового тренера «Ромы», он неоднократно заявлял, что его главная цель — привлечь болельщиков на свою сторону. Экс-наставник «Аталанты», возможно, и творил чудеса в Бергамо, но всегда был противоречивой фигурой, поэтому его назначение не вызвало всеобщего одобрения среди фанатов.

Возможно, они предпочли бы, чтобы Клаудио Раньери остался тренером еще на год. Однако специалист вошел в состав клубного руководства и посчитал, что скандально известный своей резкостью Гасперини — именно тот человек, который нужен для возрождения «Ромы».

Раньери заявил, что новому тренеру римлян дали год на перестройку. К счастью для «волков», специалисту понадобилось меньше полугода, чтобы завоевать расположение болельщиков, неожиданно преподнеся им надежду в борьбе за скудетто.

Многие из молодых болельщиков еще не родились, когда «Рома» в последний раз становилась чемпионом Италии по итогам сезона 2000/01. Сейчас они наблюдают лучший старт сезона команды за последние 10 лет, отставая от лидера всего на одно очко.

Прошло только 13 туров Серии А, но уже можно увидеть достаточно доказательств, чтобы предположить, что борьба за титул под руководством Гасперини возможна. Хотя никто не ожидал стремительного прорыва от римлян. Пятое место по итогам прошлого сезона и выход в Лигу Европы – уже неплохо.

Гасперини — достаточно требовательный и конфликтный тренер, и обычно требуется время, чтобы его методы прижились. Поэтому существовали опасения, что его период в «Роме» повторит судьбу последнего пребывания в одном из крупнейших клубов Италии, когда он был уволен всего после пяти матчей во главе «Интера» в 2011-м году.

Однако Гасперини проделал впечатляющую работу, опираясь на платформу, заложенную Раньери, который в ноябре прошлого года принял «волков», находящихся в полном беспорядке, и привел их к пятому месту, потерпев лишь одно поражение во второй половине сезона.

В результате «Рома» сохранила базовый уровень организованности и самоотдачи, что позволяет ей побеждать – пусть и не всегда уверенно или эффектно. Среди всех команд из топовых европейских лиг только «Реал» выиграл больше матчей с разницей в один гол в 2025 году, чем римляне – 23 против 20-ти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини и Лоренцо Пеллегрини

Показательный момент заключается в том, что «волки» сыграли на ноль в шести матчах из 13-ти. Это не очень характерно для Гасперини, чья «Аталанта» играла по принципу «забить больше, чем пропустить». При этом у его «Ромы» лучшая оборона в Италии наряду с «Комо» – обе команды пропустили по 7 мячей.

В то же время в атаке римляне являются второй худшей командой из топ-10 турнирной таблицы по количеству забитых голов. «Волки» забили только 15 мячей в 13-ти матчах – меньше из первой десятки забил только «Удинезе» (14).

Во многом малое количество пропущенных голов – это заслуга Миле Свилара. Сербский вратарь стал известен в 2017 году в 18-летнем возрасте после ошибки в матче против «Манчестер Юнайтед» за «Бенфику». Он покинул португальскую команду после истечения контракта в 2022 году и перешел в «Рому» на правах свободного агента.

Проведя первые 18 месяцев в столице Италии на скамейке запасных, серб впечатлил всех, когда Даниэле Де Росси дал ему шанс, выпустив в стартовом составе вместо Руя Патрисиу. С тех пор он является основным голкипером римлян.

Текущий сезон является лучшим в его карьере. Он пока не допустил ни одной ошибки, которая привела бы к удару или голу, не спровоцировал пенальти и не забил автогол. Кроме того, Свилар отразил 85% ударов по своим воротам в Серии А — лучший показатель среди всех вратарей, которые сыграли более 500 минут.

Он также лидирует в лиге по проценту отраженных ударов внутри штрафной площади (85%) и занимает второе место по предотвращенным голам (+4,6). Хотя оборона «Ромы» в целом действует надежно. В большинстве случаев римляне не дают соперникам приблизиться к своим воротам, позволяя им совершать в среднем 15,3 касаний мяча в своей штрафной площади – это второй лучший показатель в Серии А.

Что касается атаки, на первый взгляд она выглядит не очень яркой. Но у «волков» прослеживаются те аспекты, которыми выделялась «Аталанта» Гасперини. Они постоянно работают без мяча и стараются поддерживать темп, когда он у них есть. «Рома» возвращает мяч в финальной трети поля в среднем 4,2 раза за матч – это второй лучший показатель в лиге. По владению мячом (58,6%) римляне располагаются на четвертой позиции.

Тем не менее есть над чем работать. В этом сезоне «волки» забивают всего 1,25 гола за игру – шестое место в лиге. Может не так и плохо, но это значительно ниже среднего показателя «Аталанты» при Гасперини (1,94). «Рома» активно играет в атакующей половине поля, занимая четвертое место по количеству ударов за матч в Серии А (14,2). Однако по ожидаемым голам (1,37 за игру) римляне опустились на шестое место, а по опасным моментам — на 11-е.

Матиас Суле — главная угроза в атаке «Ромы». Играя на позиции правого полузащитника в схеме 3-4-2-1, он лидирует в команде по забитым голам (4), ассистам (2), ударам по воротам (24) и созданным моментам (20). Во всей лиге только два других игрока нанесли более 20 ударов и отдали больше голевых передач – Кенан Йылдыз из «Ювентуса» и Нико Пас из «Комо».

Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Суле

Это говорит не только о том, насколько хорош Суле, но и о том, что у «Ромы» нет надежного завершителя атак. Перспективы Артема Довбика все еще сложно оценить, но, судя по всему, Гасперини не очень ему доверяет. В текущем сезоне Серии А 28-летний украинец забил два гола, сыграв суммарно только 323 минуты.

До травмы он выходил на поле в стартовом составе только 3 раза. В Лиге Европы нападающий играет больше, но не забивает. То же самое касается Эвана Фергюсона, который забил еще меньше, чем Довбик, но при этом сыграл больше минут. Пауло Дибала редко проявляет свои лучшие качества из-за травм и прочих проблем.

В составе «Ромы» нет по-настоящему ярких игроков. Но у них настолько сильный и сплоченный коллектив, что отсутствие звезды – не проблема. Пока рано говорить, смогут ли римляне сохранить форму до конца сезона, но одно можно сказать наверняка: перестройка Гасперини идет с большим опережением графика.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal/Squawka