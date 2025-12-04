Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»

Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей отреагировал на слова наставника юношеской команды «горняков» Алексея Белика, который заявил, что не считает себя хуже Адры Тураны.

– Что, по вашему мнению, своим заявлением действительно хотел сказать Алексей Белик?

– Интересный вопрос… Я с Алексеем не общался лично давненько, потому не знаю, как правильно трактовать его слова. Он хочет, хочет, видит себя тренером, уверен в себе. Наверное, так следует понимать его слова.

Белик хоть и молод еще тренер, но определенного опыта, работая в структуре Шахтера с молодежью, он уже набрался. Возможно, он уже поставил себе более высокую планку – работать со взрослой командой. Считает, что уже готов.

Заявил ли он так свои тренерские амбиции? Может быть. Повторюсь, у него уже есть определенный опыт, а потому ему пора переходить на новый уровень. Почему нет? – сказал Воробей.

Алексей Белик сейчас возглавляет юношескую команду «горняков», а Адра Туран работает с первой командой донецкого Шахтера, заменив на вакантной должности боснийца Марино Пушича.