Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»
Андрей Воробей отреагировал на заявления Алексея Белика
Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей отреагировал на слова наставника юношеской команды «горняков» Алексея Белика, который заявил, что не считает себя хуже Адры Тураны.
– Что, по вашему мнению, своим заявлением действительно хотел сказать Алексей Белик?
– Интересный вопрос… Я с Алексеем не общался лично давненько, потому не знаю, как правильно трактовать его слова. Он хочет, хочет, видит себя тренером, уверен в себе. Наверное, так следует понимать его слова.
Белик хоть и молод еще тренер, но определенного опыта, работая в структуре Шахтера с молодежью, он уже набрался. Возможно, он уже поставил себе более высокую планку – работать со взрослой командой. Считает, что уже готов.
Заявил ли он так свои тренерские амбиции? Может быть. Повторюсь, у него уже есть определенный опыт, а потому ему пора переходить на новый уровень. Почему нет? – сказал Воробей.
Алексей Белик сейчас возглавляет юношескую команду «горняков», а Адра Туран работает с первой командой донецкого Шахтера, заменив на вакантной должности боснийца Марино Пушича.
