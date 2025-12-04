Легенда Шахтера дал совет Белику после дерзких слов о Туране

Легендарный голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт отреагировал на слова наставника юношеской команды «горняков» Алексея Белика, который заявил, что не считает себя худшим за Адру Турана.

– Это говорит о том, что Алексей в себе уверен. И о том, что он желает возглавить главную команду донецкого Шахтера. Главное, чтобы такая уверенность Белика в своих силах не переросла в самоуверенность, – сказал Вирт.

Алексей Белик сейчас возглавляет юношескую команду «горняков», а Адра Туран работает с первой командой донецкого Шахтера, заменив на вакантной должности боснийца Марино Пушича.