Легенда Шахтера дал совет Белику после дерзких слов о Туране
Юрий Вирт отреагировал на слова наставника юношеской команды «горняков»
Легендарный голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт отреагировал на слова наставника юношеской команды «горняков» Алексея Белика, который заявил, что не считает себя худшим за Адру Турана.
– Это говорит о том, что Алексей в себе уверен. И о том, что он желает возглавить главную команду донецкого Шахтера. Главное, чтобы такая уверенность Белика в своих силах не переросла в самоуверенность, – сказал Вирт.
Алексей Белик сейчас возглавляет юношескую команду «горняков», а Адра Туран работает с первой командой донецкого Шахтера, заменив на вакантной должности боснийца Марино Пушича.
