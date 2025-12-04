Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Шахтера дал совет Белику после дерзких слов о Туране
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 10:13 | Обновлено 04 декабря 2025, 10:14
2120
2

Легенда Шахтера дал совет Белику после дерзких слов о Туране

Юрий Вирт отреагировал на слова наставника юношеской команды «горняков»

ФК Шахтер Донецк. Алексей Белик

Легендарный голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт отреагировал на слова наставника юношеской команды «горняков» Алексея Белика, который заявил, что не считает себя худшим за Адру Турана.

– Это говорит о том, что Алексей в себе уверен. И о том, что он желает возглавить главную команду донецкого Шахтера. Главное, чтобы такая уверенность Белика в своих силах не переросла в самоуверенность, – сказал Вирт.

Алексей Белик сейчас возглавляет юношескую команду «горняков», а Адра Туран работает с первой командой донецкого Шахтера, заменив на вакантной должности боснийца Марино Пушича.

По теме:
Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»
Легенда Шахтера: «Если бы Луческу не возглавил Динамо...»
Будет запускать дроны? Стало известно, куда отправится Гармаш
Алексей Белик Юрий Вирт Арда Туран Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Игорь Плахтий
Коли вже всіх поспіль більш менш відомих футбольних ветеранів припинять називати легендами?!
На кожному кроці - легенда. Легенда - це штучний товар, лічені одиниці гідні цього титулу, а у нас кожен другий - легенда...
Ответить
+2
MaximusOne
Один юнацький тренере, вже очолив... Якщо він такий впевнений в свої силах, нехай очолює якийсь друголіговий клуб, виводить його в УПЛ, показує хорошу гру в Прем'єр лізі, і тоді можна буде щось обговорювати. В Шахтарі був тренер який вивів Ю19 в фінал юнацької ліги УЄФА, і навіть він не очолив головну команду, а Бєлік без таких досягнень, хоче щоб йому зразу головну команду Шахтаря дали. "Холд юр хорсес !!!".
Ответить
0
