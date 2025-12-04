Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера: «Если бы Луческу не возглавил Динамо...»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 08:41 | Обновлено 04 декабря 2025, 08:43
2146
0

Легенда Шахтера: «Если бы Луческу не возглавил Динамо...»

Алексей Белик объяснил, почему Мирча Луческу решил возглавить киевское «Динамо»

04 декабря 2025, 08:41 | Обновлено 04 декабря 2025, 08:43
2146
0
Легенда Шахтера: «Если бы Луческу не возглавил Динамо...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший форвард донецкого Шахтера Алексей Белик объяснил, почему Мирча Луческу решил возглавить киевское «Динамо». Белик заявил, что известный румынский специалист просто не может без футбола.

«Многие не поняли его решения тренировать Динамо, но мы должны понять одно: для него, как и для нас всех, футбол – это больше, чем жизнь.

Если бы Луческу из Шахтера ушел в никуда – боюсь, что он сегодня уже был бы не с нами, потому что тем, что он работает в футбольной сфере, он продлевает свою жизнь, он без этого не сможет», – рассказал Белик.

Мирча Луческу долгое время работал в расположении донецкого Шахтера. Румынский специалист возглавлял горняков с 2004 по 2016 год. В Динамо Луческу работал с 2020 по 2023 год.

По теме:
Галатасарай и Трабзонспор нацелились на игрока Динамо и сборной Украины
Будет запускать дроны? Стало известно, куда отправится Гармаш
Экс-девушка звезды Реала начала отношения с форвардом Шахтера
Мирча Луческу Алексей Белик Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Футбол | 03 декабря 2025, 19:44 12
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине

Проблемы Полтавы

Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 03 декабря 2025, 18:35 12
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник

Сулейман дал добро на бой с Уайлдером

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 03.12.2025, 20:22
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Вулвз – Ноттингем – 0:1. Волки заблудились в лесу. Видео гола и обзор матча
Футбол | 04.12.2025, 05:05
Вулвз – Ноттингем – 0:1. Волки заблудились в лесу. Видео гола и обзор матча
Вулвз – Ноттингем – 0:1. Волки заблудились в лесу. Видео гола и обзор матча
Ливерпуль спасся от позора в АПЛ в матче с новичком на Энфилде
Футбол | 04.12.2025, 00:13
Ливерпуль спасся от позора в АПЛ в матче с новичком на Энфилде
Ливерпуль спасся от позора в АПЛ в матче с новичком на Энфилде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
02.12.2025, 15:53 1
Другие виды
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
03.12.2025, 20:10 17
Водные виды
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 15
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 22
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем