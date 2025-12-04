Легенда Шахтера: «Если бы Луческу не возглавил Динамо...»

Бывший форвард донецкого Шахтера Алексей Белик объяснил, почему Мирча Луческу решил возглавить киевское «Динамо». Белик заявил, что известный румынский специалист просто не может без футбола.

«Многие не поняли его решения тренировать Динамо, но мы должны понять одно: для него, как и для нас всех, футбол – это больше, чем жизнь.

Если бы Луческу из Шахтера ушел в никуда – боюсь, что он сегодня уже был бы не с нами, потому что тем, что он работает в футбольной сфере, он продлевает свою жизнь, он без этого не сможет», – рассказал Белик.

Мирча Луческу долгое время работал в расположении донецкого Шахтера. Румынский специалист возглавлял горняков с 2004 по 2016 год. В Динамо Луческу работал с 2020 по 2023 год.