Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Динамо: «Почему я должен упускать такой шанс?»
Украина. Премьер лига
Легионер Динамо: «Почему я должен упускать такой шанс?»

Алиу Тиаре пояснил, почему приехал в Украину

ФК Динамо Киев. Алиу Тиаре

Сенегальский защитник киевского «Динамо» Алиу Тиаре рассказал, почему решил переехать в Украину, где идет война против рф.

– Украина находится в состоянии войны, и многие легионеры отказываются уезжать. Почему это не испугало тебя?

– Когда я приехал в Киев, на самом деле сложно было сказать, что здесь война, потому что в городе достаточно спокойно и безопасно. Чемпионат продолжается, клубы играют. Я подумал: почему должен упускать такой шанс? – сказал Тиаре.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
