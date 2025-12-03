Легионер Динамо: «Почему я должен упускать такой шанс?»

Сенегальский защитник киевского «Динамо» Алиу Тиаре рассказал, почему решил переехать в Украину, где идет война против рф.

– Украина находится в состоянии войны, и многие легионеры отказываются уезжать. Почему это не испугало тебя?

– Когда я приехал в Киев, на самом деле сложно было сказать, что здесь война, потому что в городе достаточно спокойно и безопасно. Чемпионат продолжается, клубы играют. Я подумал: почему должен упускать такой шанс? – сказал Тиаре.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.