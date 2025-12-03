Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 декабря 2025, 07:42
Суркис отказался от иностранного тренера, который работал в Реале

Беттони претендовал на место тренера киевского гранда

Суркис отказался от иностранного тренера, который работал в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Беттони

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис провел переговоры с Давидом Беттони – бывшим ассистентом Зинедина Зидана в мадридском «Реале».

По данным Игоря Цыганика, Суркис решил не идти на рискованный шаг и назначать тренера, который не имеет самостоятельного опыта работы на этой должности. Журналист напомнил, что ситуация «Шахтера» с назначением Марино Пушича, который также был лишь помощником Арне Слота, в итоге не принесла ожидаемого результата. Именно этот пример и заставил Игоря Суркиса более сдержанно отнестись к возможному назначению Беттони.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».

Давид Беттони Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
