Суркис отказался от иностранного тренера, который работал в Реале

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис провел переговоры с Давидом Беттони – бывшим ассистентом Зинедина Зидана в мадридском «Реале».

По данным Игоря Цыганика, Суркис решил не идти на рискованный шаг и назначать тренера, который не имеет самостоятельного опыта работы на этой должности. Журналист напомнил, что ситуация «Шахтера» с назначением Марино Пушича, который также был лишь помощником Арне Слота, в итоге не принесла ожидаемого результата. Именно этот пример и заставил Игоря Суркиса более сдержанно отнестись к возможному назначению Беттони.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».