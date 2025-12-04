Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Арсенал
03.12.2025 21:30 – FT 2 : 0
Брентфорд
Англия
04 декабря 2025, 04:57 |
Арсенал – Брентфорд – 2:0. Мерино и Сака в лондонском дерби. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26

Арсенал – Брентфорд – 2:0. Мерино и Сака в лондонском дерби. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря Арсенал добыл убедительную победу над Брентфордом в матче 14-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Эмирейтс, завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Микель Мерино и Букайо Сакао. У Мерино также ассист на своего партнера.

АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря

Арсенал – Брентфорд – 2:0

Голы: Мерино, 11, Сака, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал), асcист Микель Мерино.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал), асcист Бен Уайт.
Арсенал Лондон Брентфорд Арсенал - Брентфорд видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Микель Мерино Букайо Сака
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
