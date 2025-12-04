Англия04 декабря 2025, 04:57 |
Арсенал – Брентфорд – 2:0. Мерино и Сака в лондонском дерби. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26
3 декабря Арсенал добыл убедительную победу над Брентфордом в матче 14-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Эмирейтс, завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.
Голами отличились Микель Мерино и Букайо Сакао. У Мерино также ассист на своего партнера.
АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря
Арсенал – Брентфорд – 2:0
Голы: Мерино, 11, Сака, 90+1
Видеообзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал), асcист Микель Мерино.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал), асcист Бен Уайт.
