3 декабря Арсенал добыл убедительную победу над Брентфордом в матче 14-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Эмирейтс, завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.

Голами отличились Микель Мерино и Букайо Сакао. У Мерино также ассист на своего партнера.

АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря

Арсенал – Брентфорд – 2:0

Голы: Мерино, 11, Сака, 90+1

Видеообзор матча