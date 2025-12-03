Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шоу Брайтона и Астон Виллы. Арсенал победил Брентфорд
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
03.12.2025 21:30 – FT 0 : 1
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2025, 23:30 |
108
0

Шоу Брайтона и Астон Виллы. Арсенал победил Брентфорд

Завершились 4 матча 14-го тура АПЛ

03 декабря 2025, 23:30 |
108
0
Шоу Брайтона и Астон Виллы. Арсенал победил Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 декабря 2025 года, состоялись 4 матча 14-го тура АПЛ.

Лондонский Арсенал принимал дома Брентфорд и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Украинский полузащитник пчел Егор Ярмолюк провел на поле полный матч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В параллельном матче Брайтон и Астон Вилла устроили настоящее голевое шоу – 4:3 в пользу гостей. Интересно, что дубль в этой встрече оформил защитник чаек Ян Пауль ван Хеке.

Английская Премьер-лига 2025/26. 14-й тур, 3 декабря

Арсенал – Брентфорд – 2:0
Голы: Мерино, 11, Сака, 90+1

Бернли – Кристал Пэлас – 0:1
Голы: Муньос, 44

Брайтон – Астон Вилла – 3:4
Голы: ван Хеке, 9, 83, Торрес, 29 (автогол) – Уоткинс, 37, 45+7, Онана, 60, Мален, 78

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:1
Голы: Жезус, 72

По теме:
Большая сенсация в АПЛ. Новичок чемпионата обыграл Челси
Ливерпуль спасся от позора в АПЛ в матче с новичком на Энфилде
ВИДЕО. Вирц забил первый гол за Ливерпуль, но его переписали на автогол
Арсенал Лондон Брентфорд Арсенал - Брентфорд Егор Ярмолюк Микель Мерино Бернли Кристал Пэлас Даниэль Муньос Брайтон Астон Вилла Брайтон - Астон Вилла Букайо Сака Олли Уоткинс Пау Торрес Амаду Онана Дониелл Мален Вулверхэмптон Ноттингем Форест Игор Жезус Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Биатлон | 03 декабря 2025, 18:02 20
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна

Первый личный старт среди мужчин подарил скандинавскую цветочную церемонию

Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Футбол | 03 декабря 2025, 06:58 5
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов

Ранее президент клуба вел переговоры с Беттони

Атлетик – Реал – 0:3. Горячий матч от Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03.12.2025, 22:03
Атлетик – Реал – 0:3. Горячий матч от Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Атлетик – Реал – 0:3. Горячий матч от Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 03.12.2025, 09:15
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03.12.2025, 08:42
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
03.12.2025, 18:35 12
Бокс
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 6
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 9
Футбол
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
02.12.2025, 11:35 1
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем