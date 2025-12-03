Шоу Брайтона и Астон Виллы. Арсенал победил Брентфорд
Завершились 4 матча 14-го тура АПЛ
В среду, 3 декабря 2025 года, состоялись 4 матча 14-го тура АПЛ.
Лондонский Арсенал принимал дома Брентфорд и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Украинский полузащитник пчел Егор Ярмолюк провел на поле полный матч.
В параллельном матче Брайтон и Астон Вилла устроили настоящее голевое шоу – 4:3 в пользу гостей. Интересно, что дубль в этой встрече оформил защитник чаек Ян Пауль ван Хеке.
Английская Премьер-лига 2025/26. 14-й тур, 3 декабря
Арсенал – Брентфорд – 2:0
Голы: Мерино, 11, Сака, 90+1
Бернли – Кристал Пэлас – 0:1
Голы: Муньос, 44
Брайтон – Астон Вилла – 3:4
Голы: ван Хеке, 9, 83, Торрес, 29 (автогол) – Уоткинс, 37, 45+7, Онана, 60, Мален, 78
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:1
Голы: Жезус, 72
