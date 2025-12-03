Шоу Брайтона и Астон Виллы. Арсенал победил Брентфорд

В среду, 3 декабря 2025 года, состоялись 4 матча 14-го тура АПЛ.

Лондонский Арсенал принимал дома Брентфорд и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Украинский полузащитник пчел Егор Ярмолюк провел на поле полный матч.

В параллельном матче Брайтон и Астон Вилла устроили настоящее голевое шоу – 4:3 в пользу гостей. Интересно, что дубль в этой встрече оформил защитник чаек Ян Пауль ван Хеке.

Английская Премьер-лига 2025/26. 14-й тур, 3 декабря

Арсенал – Брентфорд – 2:0

Голы: Мерино, 11, Сака, 90+1

Бернли – Кристал Пэлас – 0:1

Голы: Муньос, 44

Брайтон – Астон Вилла – 3:4

Голы: ван Хеке, 9, 83, Торрес, 29 (автогол) – Уоткинс, 37, 45+7, Онана, 60, Мален, 78

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:1

Голы: Жезус, 72