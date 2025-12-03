В среду, 3 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Вулверхэмптон

Текущий сезон проходит для клуба просто катастрофически. За 13 туров Премьер-лиги «волкам» удалось добыть в борьбе лишь 2 очка (благодаря ничейным результатам с «Тоттенгэмом» и «Брайтоном»), поэтому пока они занимают последнее, 20-е место турнирной таблицы. От безопасной 17-й ступени клуб отстает уже на 9 очков. Такое положение дел заставило руководство клуба принимать сложные решения, так что недавно «Вулверхэмптон» получил нового тренера – Роба Эдвардса. Однако в первых играх с новым менеджером улучшений игры еще не заметно.

Из Кубка английской лиги клуб вылетел на стадии 1/8 финала от «Челси» со счетом 4:3.

Ноттингем

Также сложно проходит сезон для «лесников». За 3,5 месяца у клуба сменилось 2 тренера, поэтому, ожидаемо, результаты у него нестабильны. За 13 туров Премьер-лиги «Ноттингем» завоевал 12 баллов, благодаря которым сейчас занимает 16-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет всего 2 очка. Кубок английской лиги команда покинула на стадии 1/16 финала после поражения против «Свонси».

В Лиге Европы англичане добыли в борьбе 8 зачетных пунктов за 5 поединков, благодаря которым теперь находится на 16-й строчке турнирной таблицы. От необходимого топ-8 клуб отстает на 2 очка.

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами все достаточно стабильно. 4 игры завершились вничью, а еще в 1 матче победил «Ноттингем».

Интересные факты

«Вулверхэмптон» проиграл в каждом из 7 последних поединков, в 5 из них клуб даже не смог забить гол.

«Вулверхэмптон» пропустил 28 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Ноттингем» забил всего 13 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги, худший результат только у «Вулверхэмптона» – 7 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.6.