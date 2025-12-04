Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вулвз – Ноттингем – 0:1. Волки заблудились в лесу. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
03.12.2025 21:30 – FT 0 : 1
Ноттингем Форест
Англия
04 декабря 2025, 05:05 | Обновлено 04 декабря 2025, 05:06
Вулвз – Ноттингем – 0:1. Волки заблудились в лесу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря Ноттингем Форест в выездном матче 14-го тура АПЛ 2025/26 переиграл Вулверхэмптон.

Поединок прошел на стадионе Молинью. Лесники переиграли волков со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в этой встрече на 72-й минуте забил Игор Жезус.

Украинский защитник гостей Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы.

АПЛ 2025/26. 14-й тур, 4 декабря

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:1

Гол: Игор Жезус, 72

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Омари Хатчинсон.
Ноттингем Форест Вулверхэмптон видео голов и обзор Игор Жезус Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
