4 декабря Ноттингем Форест в выездном матче 14-го тура АПЛ 2025/26 переиграл Вулверхэмптон.

Поединок прошел на стадионе Молинью. Лесники переиграли волков со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 72-й минуте забил Игор Жезус.

Украинский защитник гостей Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы.

АПЛ 2025/26. 14-й тур, 4 декабря

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:1

Гол: Игор Жезус, 72

Видеообзор матча