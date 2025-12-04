03.12.2025 21:30 – FT 0 : 1
Англия04 декабря 2025, 05:05 | Обновлено 04 декабря 2025, 05:06
22
0
Вулвз – Ноттингем – 0:1. Волки заблудились в лесу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26
04 декабря 2025, 05:05 | Обновлено 04 декабря 2025, 05:06
22
0
4 декабря Ноттингем Форест в выездном матче 14-го тура АПЛ 2025/26 переиграл Вулверхэмптон.
Поединок прошел на стадионе Молинью. Лесники переиграли волков со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол в этой встрече на 72-й минуте забил Игор Жезус.
Украинский защитник гостей Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы.
АПЛ 2025/26. 14-й тур, 4 декабря
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:1
Гол: Игор Жезус, 72
Видеообзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Омари Хатчинсон.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2025, 07:02 3
Белик рассказал, как мог перейти в «Динамо»
Бокс | 03 декабря 2025, 18:35 12
Сулейман дал добро на бой с Уайлдером
Футбол | 03.12.2025, 20:22
Футбол | 04.12.2025, 03:35
Футбол | 03.12.2025, 23:29
Комментарии 0
Популярные новости
02.12.2025, 12:43
03.12.2025, 06:22 9
03.12.2025, 03:02
02.12.2025, 20:19 2
03.12.2025, 18:02 20
02.12.2025, 14:51 3
02.12.2025, 15:53 1
02.12.2025, 08:12 6