В среду, 3 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Арсенал

Лондонский коллектив этого сезона находится в действительно огненной форме. За 13 игр Премьер-лиги «канониры» завоевали 30 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимают 1-е место турнирной таблицы. От ближайшего преследователя клуб оторвался уже на 5 очков. В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/4 финала, где встретится с «Кристал Пелас».

В Лиге чемпионов англичане идут совсем без потерь – «Арсенал» завоевал 5 побед за 5 игр, поэтому пока с 15-ю баллами занимает 1-ю позицию общей таблицы соревнований. Ближайших конкурентов клуб опережает на 3 очка.

Брентфорд

Вполне приличные результаты демонстрирует и другой лондонский клуб, хотя в начале сезона из-за смены тренера и ухода лидеров ему прогнозировали борьбу за выживание. После 13 туров чемпионата Англии команда Егора Ярмолюка имеет на счету 19 очков, благодаря которым занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние между клубами сейчас очень плотное – даже от топ-5 «пчелы» отстают всего на 3 зачетных пункта.

В Кубке английской лиги лондонцы прошли «Борнмут», «Астон Виллу» и «Гримсби», благодаря чему квалифицировались в четвертьфинал. Там клуб уже ждет игра против «Манчестер Сити».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет Арсенал. «Канониры» за это время одержали 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Арсенал» победил в каждом из 7 последних домашних матчей с общим счетом 18:2.

«Арсенал» пропустил 7 голов в текущем сезоне Премьер-лиги - лучший результат среди всех команд.

«Брентфорд» не сохранил ворота сухими ни в одном из 5 последних матчей Премьер-лиги.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77.