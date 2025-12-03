Арсенал – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 3 декабря в 21:30 по Киеву
В среду, 3 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.
Арсенал
Лондонский коллектив этого сезона находится в действительно огненной форме. За 13 игр Премьер-лиги «канониры» завоевали 30 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимают 1-е место турнирной таблицы. От ближайшего преследователя клуб оторвался уже на 5 очков. В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/4 финала, где встретится с «Кристал Пелас».
В Лиге чемпионов англичане идут совсем без потерь – «Арсенал» завоевал 5 побед за 5 игр, поэтому пока с 15-ю баллами занимает 1-ю позицию общей таблицы соревнований. Ближайших конкурентов клуб опережает на 3 очка.
Брентфорд
Вполне приличные результаты демонстрирует и другой лондонский клуб, хотя в начале сезона из-за смены тренера и ухода лидеров ему прогнозировали борьбу за выживание. После 13 туров чемпионата Англии команда Егора Ярмолюка имеет на счету 19 очков, благодаря которым занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние между клубами сейчас очень плотное – даже от топ-5 «пчелы» отстают всего на 3 зачетных пункта.
В Кубке английской лиги лондонцы прошли «Борнмут», «Астон Виллу» и «Гримсби», благодаря чему квалифицировались в четвертьфинал. Там клуб уже ждет игра против «Манчестер Сити».
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет Арсенал. «Канониры» за это время одержали 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.
Интересные факты
- «Арсенал» победил в каждом из 7 последних домашних матчей с общим счетом 18:2.
- «Арсенал» пропустил 7 голов в текущем сезоне Премьер-лиги - лучший результат среди всех команд.
- «Брентфорд» не сохранил ворота сухими ни в одном из 5 последних матчей Премьер-лиги.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77.
